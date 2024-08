Alien : Romulus – la fin étrange expliquée avec la vraie grosse connexion avec Prometheus et Covenant

Alien : Romulus cumule les références à de nombreux Alien, dont les prequels Prometheus et Covenant. Petit point sur les liens narratifs et thématiques entre les trois films. Attention spoilers !

Cela fait désormais quelques semaines que le Alien de Fede Alvarez fait parler les amateurs de science-fiction et d’horreur. La promotion avait tout misé sur la fidélité au premier film, donc les trombes de clins d’œil et de références à la saga originale n’étaient pas particulièrement inattendues. On ne peut pas en dire autant des éléments directement importés de Prometheus et Alien : Covenant, les deux films de la discorde signés par Ridley Scott.

Là où la deuxième partie du long-métrage devient passionnante, surtout pour les défenseurs du diptyque, c’est lorsqu’elle ne se contente pas d’accumuler les références et entreprend de boucler la boucle, servant officiellement de pont entre les délires créationnistes de Scott et l’approche plus sage validée par Disney. Voire du troisième volet que le cinéaste britannique n’a jamais eu l’occasion de réaliser.

Vous rentrez dans une terre hostile, pleine de spoilers

Alien Romulus, Prometheus, Covenant… Tout en un

Dans la deuxième partie de Alien : Romulus, ce qui reste de l’équipe débarque dans un laboratoire où étaient conduites les expériences de Weyland-Yutani, la multinationale (multi-universelle ?) qui exploite la plupart des personnages de la saga. Ici, grâce aux explications de Rook et à des hologrammes rappelant évidemment ceux de Prometheus, Rain, Andy et Tyler apprennent la nature de ces expériences.

Se rendant à l’évidence que l’être humain n’est pas physiquement fait pour coloniser des bouts de cailloux sans soleil perdus dans l’espace (no shit Sherlock), la compagnie a tenté de faire de l’être humain « l’organisme parfait », c’est à dire de le solidifier en quelque sorte, grâce à l’échantillon biologique de xénomorphe.

Woman vs wild

Or, synthétiser l’essence de xénomorphe consiste principalement à se verser une pinte de « black goo », le fameux liquide noir découvert dans Prometheus, arme biologique qui accélère l’évolution pour fabriquer des monstruosités génétiques. Autant dire que s’en injecter une seringue quand on est enceinte est une excellente idée !

C’est l’occasion pour Alvarez et son fidèle coscénariste Rodolfo Sayagues d’aligner un tas de références aux prequels si détestés de Ridley Scott, du (joli) thème principal de Marc Streitenfeld à la jarre, en passant bien sûr par ce rat de laboratoire surpris en train d’accoucher d’un « Bloodburster », un jeune néomorphe. Ces charmantes créatures étaient créées par David dans Alien Covenant et, véritables prototypes du xénomorphe, étaient similaires à celui-ci. A la différence qu’elles naissaient en s’éjectant du dos de leur maman involontaire. C’est ce que subit le pauvre rat de Romulus.

Le néomorphe a bon dos

La boucle Alien est bouclée

En tissant un lien avec les évènements de ces deux films, Alvarez ne se contente pas de rester fidèle à sa volonté de puiser dans la saga entière. Il accomplit aussi ce que Scott n’est jamais parvenu à faire : terminer la saga initiée par Prometheus. Certes, sous le règne de Mickey, ces renvois ressemblent à de gros morceaux de scotch, rafistolant la franchise pour clore son chapitre le plus polémique et aller de l’avant, potentiellement avec des chapitres moins mégalo.

Toutefois, le cinéaste ne balaye pas les idées de son prédécesseur avec mépris. En les recyclant, il s’assure d’une continuité thématique entre les deux œuvres. Lors du cliffhanger inabouti de Covenant, David incorporait ses « créations » à une future colonie. En visant l’amélioration du génome humain via la « black goo » qui a inspiré à l’androïde sa vocation, Rook et ses patrons prennent tout simplement son relai, toujours avec en ligne de mire la création d’une forme de vie parfaite.

A ceci près que les motivations de Weyland-Yutani sont moins démiurges : on devine qu’ils sont plus intéressés par la stabilisation de leur chiffre d’affaire que par la qualité de vie des colons. Une constante dans la dystopie hyper-libérale de la mythologie Alien.

Ainsi, lorsque Rook assure se conformer à la vision de Peter Weyland, il ne fait pas un simple clin d’oeil au PDG incarné par Guy Pearce, porté aux nues car capitaine d’industrie, mais finalement obsédé avant tout par sa propre misérable existence. Il confirme que Romulus est bien l’aboutissement d’un processus témoignant du nihilisme absolu de Ridley Scott. De la même manière que les Ingénieurs se sont fait décimer par la création de leur création (David), les humains sont sur le point de se faire décimer par la création de leur création (le xénomorphe). Le cycle de la vie de la saga Alien reste un impitoyable cercle de la mort.

Le miracle de la vie

Et l’arme du crime est toujours la même : l’industrialisation. D’ailleurs, dans Romulus, la compagnie en est réduite à la même entreprise que les Ingénieurs : la manipulation de la « black goo », forme ultime d’asservissement des être vivants par les multinationales, qui va jusqu’à coloniser leurs utérus. Le film atteint la conclusion du raisonnement de Prometheus et Covenant. L’Homme a fini par faire exactement la même erreur que ses ancêtres et donc causer sa perte en jouant les Prométées du futur.

Une continuité qui vient même justifier l’évolution esthétique de la saga. Si les vaisseaux spatiaux high-tech de Prometheus ont laissé place aux écrans verts et au cyberpunk dépressif, c’est parce que l’humanité ne progresse pas, bien au contraire. Elle régresse, rongée par l’implacable logique de la capitalisation du vivant, de la même manière que la société ingénieure (très inspirée de la société romaine avant la chute) a régressé jusqu’au génocide.

La saga Alien a toujours représenté la fin d’une civilisation. Grâce à Scott, puis à Alvarez et malgré les défauts de ce qui est désormais presque une trilogie, on sait désormais que toutes les civilisations sont vouées à crever de la même manière, annihilées par la biologie qu’elles ont – en vain – tenté d’industrialiser. Bonne ambiance.