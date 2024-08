Alien : Romulus s’offre un premier extrait flippant pour le retour du xénomorphe

À quelques jours de la sortie d’Alien : Romulus, un premier extrait a été diffusé, et ça fout déjà les jetons.

Ayant prouvé son savoir-faire en matière d’horreur avec son remake-reboot de Evil Dead en 2013, Fede Alvarez s’est emparé de la mythologie Alien pour donner naissance à son Alien : Romulus. Le réalisateur semble maitriser son sujet sur le bout des doigts, car après avoir expliqué que Alien : Romulus serait né d’une scène coupée d’un des meilleurs films de la saga, il s’est amusé à référencer divers éléments du mythe du xénomorphe dans son film, en citant un des meilleurs jeux de la saga Alien, ou même en faisant un clin d’œil à Alien : Résurrection.

Chronologiquement, Alien : Romulus se situera entre le premier film Alien de Ridley Scott et sa suite, Aliens de James Cameron. D’ailleurs, Ridley Scott et James Cameron ont vu Alien : Romulus et ils ont adoré le film. D’ores et déjà adoubé par ses pairs, et non content d’avoir balancé des bandes-annonces angoissantes au possible, 20th Century Studios a cette fois dévoilé un premier extrait et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça s’annonce très flippant.

Alien Romulus, où comment Alvarez récite ses classiques

La séquence d’un peu moins d’une minute montre le personnage de Kay (Isabela Merced) tâchant d’échapper à un xénomorphe qui la traque. Celle-ci rampe sous des coursives de métal, alors que des trombes d’eau arrosent les plaques d’acier ajourées qui sont à quelques dizaines de centimètres au-dessus d’elle. La terreur se lit dans ses yeux et sur son visage alors qu’on entend le monstre au sang acide s’approcher d’elle. Le temps semble comme suspendu jusqu’au moment où l’alien part par une ouverture dans un mur.

Impossible de ne pas penser à l’ambiance suffocante d’Alien Isolation lors du visionnage de ce premier extrait. La menace de la présence de la créature, qui exige une immobilité quasi parfaite pour pouvoir lui échapper renvoie directement au FPS horrifique de Creative Assembly. La séquence évoque également la séquence d’Aliens où l’équipage découvre le personnage de Newt, qui vit et se faufile dans les coursives de la colonie spatiale implantée sur la planète LV-426 pour survivre.

L’un des visages de la peur

La fougue de la jeunesse (ou pas)

Si le film de Fede Alvarez parait montrer une fidélité quasi religieuse à la tétralogie qui l’a précédé, le réalisateur a tout de même souhaité apporter quelque chose de très différent à son œuvre, en modifiant l’équilibre des forces entre xénomorphes et victimes potentielles. Dans une interview donnée à Entertainment Weekly en mai 2024, il a déclaré qu’il voulait changer la nature même des humains qui feraient face à ces créatures.

« Mon premier réflexe, juste pour essayer quelque chose de différent qui n’avait jamais été vu auparavant, a été de l’aborder sous l’angle de personnages qui ne sont pas des professionnels ou des scientifiques ; ce ne sont même pas des adultes. J’ai aimé cette idée de mettre sur le siège avant de l’histoire des personnes qui sont plus proches du public – non pas que le public soit jeune, mais plutôt qu’il soit complètement vierge des réalités de l’espace. Lorsque les personnages sont des professionnels, ils en savent plus que vous. Mais lorsqu’ils ont encore une vingtaine d’années, ils ne savent pas comment faire fonctionner ce p***** de sas ».

La lumière au bout du tunnel

Outre Isabela Merced citée plus tôt, sur la liste des victimes potentiels des xénomorphes pour Alien : Romulus se trouvent Cailee Spaeny, Archie Renaux, Spike Fearn, Aileen Wu et David Jonsson Fray. Le film de Fede Alvarez arrivera dans les salles de cinéma françaises le 14 août 2024.