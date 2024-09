Alien Romulus est-il un vraiment un si gros succès pour Disney (et pour la suite de la saga) ?

Alien Romulus de Fede Alvarez est un beau succès au cinéma, et la preuve qu’un Alien chez Disney, ça peut marcher.

Après la sortie d’Alien : Covenant, la franchise Alien était prisonnière de sables mouvants créatifs. Ridley Scott avait annoncé qu’il reprenait les rênes de la saga, mais ses deux préquels Prometheus (2012) et Covenant (2017) ont été moyennement reçus par un public qui digérait mal les origines du xénomorphe. Là-dessus venait se rajouter le rachat de la 20th Century Fox par Disney, une acquisition historique par laquelle Mickey se mettait dans la poche les X-Men, Avatar et… Alien.

On se demandait bien ce que Disney allait faire d’Alien, d’autant plus que Scott avait annoncé qu’il mettait en pause ses projets après Covenant, que Alien 5 avait été annulé et qu’on avait tout juste en ligne de mire une vague série dont Scott serait producteur. À l’arrivée d’Alien : Romulus dans les salles, l’avenir de la licence était encore incertain. De grandes attentes pesaient sur le film, mais il a réussi à transformer son essai. Le succès de Romulus au box-office mérite tout de même quelques éclairages. Car s’il a fait mieux que Covenant, il reste en deçà des scores de Prometheus.

« Dis-le que Romulus est un bon film ! »

Carton plein pour Alien Romulus

À l’heure où sont rédigées ces lignes, en quatre semaines d’exploitation, Alien : Romulus a rapporté 330 millions de dollars au box-office mondial, et ce pour un budget de départ (hors marketing) de 80 millions de dollars. À titre de comparaison, Prometheus avait ramené 403 millions de dollars au box-office mondial. Des recettes plus importantes certes, mais Prometheus avait été plus coûteux à réaliser, avec un budget de 130 millions.

Par contre, Romulus a surclassé la déconvenue Alien : Covenant. Avec un budget de 97 millions de dollars, Covenant n’avait engrangé que 240 millions. De quoi prouver que le public n’en avait pas marre des xénomorphes, et qu’il fallait peut-être un retour aux sources pour relancer la machine, tout du moins à l’international.

« Là c’est Covenant, tu peux lui tirer dessus à vue ! »

Lorsque l’on zoome sur les détails des scores au box-office, et sur les recettes engrangées sur le territoire américain en particulier, les choses s’avèrent plus complexes. Romulus a rapporté plus de 101 millions de dollars sur le territoire américain, et 229 millions dans le reste du monde, dont 100 millions en Chine, mais nous y reviendrons. Prometheus avait fait mieux que lui aux USA, avec 126,4 millions au box-office domestique, et 276,8 millions via son exploitation dans le reste du monde.

Quant à Alien : Covenant, il n’avait engrangé que 74 millions de dollars au box-office domestique (pour 176 millions à l’international) se plaçant ainsi à la troisième place du podium, derrière Prometheus et Romulus. La saga semblait donc avoir perdu de son aura auprès du public américain, un désamour qui parait être de l’histoire ancienne, puisque Romulus a bel et bien regagné les faveurs des spectateurs. Même si le film de Fede Alvarez a fait moins bien que Prometheus au box-office domestique, il témoigne d’un sursaut économique (et d’intérêt) comparé à Covenant.

L’instant Doberman de Jan Kounen

Romulus et coutumes

Si Alien : Romulus a réalisé un meilleur score que Covenant au box-office mondial, c’est aussi et surtout grâce à son exploitation sur le territoire chinois. Covenant était sorti en Chine, dans une version censurée histoire de ne pas subir les foudres de l’administration. Il avait ainsi ramené 45 millions de dollars, quand Prometheus, à sa sortie sur le territoire, n’en avait rapporté que 35 millions.

Certes, dans l’Empire du Milieu, les studios récupèrent beaucoup moins d’argent que dans le reste du monde ; globalement un quart de ce qu’ils récupèrent ailleurs. Autrefois mine d’or pour Hollywood, ce marché a été plus capricieux ces dernières années, monopolisé par de grosses productions locales. Mais il peut toujours faire la différence. Disney l’a bien compris, et Alien : Romulus a rapporté plus de 100 millions de dollars de recettes rien qu’en un mois d’exploitation en Chine.

Un film parfois dégueu, et c’est tant mieux

Dans un article de Variety du 29 août 2024, Stanley Rosen, professeur en Sciences Politiques et Relations Internationales, avait expliqué que ce succès était sûrement dû au fait que Romulus soit sorti dans une version non censurée : « Il est surprenant qu’un film d’horreur classé R soit arrivé en Chine, mais ironiquement, c’est l’une des principales raisons de son succès« .

En France, bien que les critiques soient généralement très positives sur le film de Fede Alvarez, celui-ci a réalisé le moins bon score de toute la saga Alien au cinéma (en mettant de côté les deux Aliens vs Predators). Romulus a atteint le million d’entrées, mais il reste bien loin d’Alien, la Résurrection avec ses 2,84 millions de spectateurs. Il pourrait à terme aller titiller le score d’Alien : Covenant, qui avait fait 1,29 millions d’entrées dans les salles françaises.

Alien : Romulus fait le moins bon score de la saga en France jusque là (sauf à compter les AvP)



1⃣ Alien, la résurrection (2,84 millions d'entrées)

2⃣ Alien, le huitième passager (2,80 millions)

3⃣ Prometheus (1,83 million)

4⃣ Aliens, le retour (1,72 million)

5⃣ Alien 3 (1,65… pic.twitter.com/TtSTxPDvcO — Ecran Large (@EcranLarge) September 10, 2024

Au vu du succès commercial et critique d’Alien : Romulus, l’avenir s’annonce radieux pour la suite de la saga chez Disney. Au micro du Los Angeles Times le 7 août 2024, Ridley Scott lui-même avait laissé entendre qu’il ne serait pas contre le fait que Fede Alvarez reprenne la caméra pour une éventuelle suite à Romulus, expliquant que le réalisateur uruguayen avait eu « un éclair de génie » avec son film dédié au xénomorphe. On peut donc s’attendre tôt ou tard à une suite sur grand écran.

Romulus est parvenu à fédérer non seulement les fans de la première heure à grands coups de fan-service, mais aussi un nouveau public plus jeune, entre autre grâce à son casting de jeunes premiers assez frais pour finir en joyeux carpaccio. Avec le regain d’intérêt pour la saga Alien assuré par le succès de Romulus, la future série télévisée Alien : Earth, qui sortira en 2025 sur Disney+ en France, semble arriver sous les meilleurs auspices.