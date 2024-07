Alien Romulus : une bande-annonce pleine d’action pour le retour de la saga d’horreur culte

La nouvelle bande-annonce d’Alien : Romulus de Fede Alvarez est sortie, et elle nous montre pas mal d’action pour le prochain volet de la franchise culte.

La deuxième bande-annonce d’Alien : Romulus s’était dévoilée dans un style incontestablement horrifique, via une utilisation intelligente du silence et un montage impactant. En effet, son réalisateur Fede Alvarez nous avait dit qu’Alien : Romulus serait un mélange des deux premiers films de la saga, et on a évidemment senti l’influence d’Alien, le huitième passager dans ce trailer.

Et justement, peu de temps après que la série Alien a enfin trouvé son titre, la troisième bande-annonce de Romulus est tombée. Celle-ci convoque d’ailleurs beaucoup plus l’atmosphère d’Aliens de James Cameron par son action assez explosive.

Alien Romulus, ça va péter (des cages thoraciques)

« Tu es ma bonne étoile »… Mouais, on n’est pas convaincu, surtout en voyant cette magnifique séquence montrant un chestbuster se frayer un chemin dans la cage thoracique d’un personnage, ou encore celle un alien s’insère dans la bouche d’une pauvre victime. Décidément, celui qui a dit que le corps humain était un sanctuaire doit se retourner dans sa tombe.

Cette nouvelle bande-annonce nous montre donc dès ses premières secondes que nos malheureux protagonistes ne rentreront pas indemnes de ce voyage dans l’espace, à la fois physiquement et mentalement. Mais certains auront au moins le loisir de se battre pour leurs vies (pas Navarro en tout cas), comme on peut le comprendre avec la fin du trailer qui nous emmène dans une ambiance plus action survival.

Navarro j’écoute

On nous remontre également la scène où quelque chose attaque dans l’eau (« There’s something in the water ! »), qui fera surement partie des séquences les plus marquantes du film, étant donné qu’elle est largement mise en avant par le marketing. Niveau esthétique, la gamme de couleurs utilisée par Fede Alvarez dans ses différents plans est toujours aussi évocatrice, les teintes passant du jaune au rouge pour nous faire comprendre plus ou moins explicitement que ça va être sanglant.

On ne va pas cacher notre enthousiasme, ça a l’air extrêmement prometteur, et cette bande-annonce laisse imaginer que Romulus va peut-être rassembler les qualités des deux premiers Alien. Il faudra néanmoins patienter encore un peu pour pouvoir découvrir ce nouvel opus, le long-métrage de Fede Alvarez étant prévu pour le 14 août 2024 en France.