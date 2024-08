Maintenant que le film Alien : Romulus est sorti en salles, le réalisateur Fede Alvarez dévoile les idées qu’il a en tête pour une possible suite (qui, selon lui, dépendrait avant tout des fans).

Après avoir relancé la saga Predator avec Prey, Disney a ramené sous les projecteurs l’autre monstre iconique hérité de la Fox avec Alien : Romulus. Bel exercice de style pour certains, musée des horreurs pour d’autres, ce septième volet (neuvième en comptant les Aliens vs. Predator) divise dans la rédaction, en particulier pour son dernier acte et sa fin très légèrement référencée, pour rester dans l’euphémisme. Une fin que Disney a d’ailleurs refusée dans un premier temps, la jugeant « trop extrême« .



On ne le détaillera pas dans cet article, mais sans grande surprise, ce final controversé laisse aussi la porte grande ouverte à une suite. Si Ecran Large a bien quelques idées pour un Romulus 2, le réalisateur Fede Alvarez en a aussi (en plus de celles pour un nouveau film Alien vs. Predator).

ATTENTION, PETITS SPOILERS

Alien : Romulus, le retour ?

Le cinéaste uruguayen a expliqué à The Hollywood Reporter que lui et son coscénariste Rodo Sayagues (avec qui il avait travaillé sur le remake d’Evil Dead et Don’t Breathe) ont déjà réfléchi à une suite d’Alien : Romulus.

Oui, je peux tout à fait [proposer une suite dès maintenant, ndlr] […] Après avoir terminé le film, on a commencé à se demander ce qui pourrait bien se passer s’ils arrivaient jusqu’à Yvaga. Est-ce que ce serait génial ou est-ce que ce serait un endroit horrible ? On a plutôt tendance à croire que c’est certainement un endroit horrible qu’ils imaginent être génial, sur lequel ils fantasment. On a donc naturellement commencé à réfléchir à la suite du film et à ce qu’il s’y passerait. Au bout de quelques minutes, on s’est dit : « Oh, ça ressemble vraiment à une suite ».

Yvaga est la planète que les héros d’Alien : Romulus veulent rejoindre à tout prix, loin de l’enfer de leur colonie minière de Jackson’s Star. C’est pour y arriver qu’ils entrent illégalement sur la station Corbelan, sans se douter des expériences menées sur place. A la fin du film, les survivants Rain et Andy entrent en cryo-sommeil et partent vers Yvaga, comme prévu.

Make it Rain

OÙ IRAIT ALIEN 8 ?

L’idée, encore une fois bien sadique, serait donc d’accentuer la désillusion de Rain (Cailee Spaeny) quant à la colonisation, en « détruisant » cette fois sa Terre promise. Alvarez n’a cependant pas précisé le rôle que joueraient les xénomorphes dans cette histoire ni même confirmé qu’ils en feraient partie.

Toutefois, le réalisateur ne compte pas se précipiter, surtout si le public se désintéresse du sort de l’héroïne :

On essaye quand même de réfléchir au niveau de l’histoire et de déterminer si oui ou non Romulus a besoin d’un autre chapitre, et si les gens veulent connaître la suite des événements. On va attendre de voir ce qu’en pensent les gens et s’ils le réclament. Ma philosophie, c’est qu’il ne faut jamais faire [de suite] deux ans après. Il faut prendre du recul, et faire en sorte que le public en ait vraiment envie. En y repensant, il y a sept ans d’écart entre Alien et Aliens. Mais on a assurément des idées sur la direction à prendre.

Premier jour sur Yvaga

De manière plus cynique (ou réaliste ?), plus qu’une demande explicite de la part des fans, ce sera aussi et surtout le box-office qui déterminera si une suite est envisageable. Romulus a coûté 80 millions officiellement, et a déjà encaissé plus de 108 millions pour son démarrage dans le monde.



Dans tous les cas, on pourra toujours se raccrocher à la série prequel Alien : Earth chapeautée par Noah Hawley. Celle-ci est prévue pour 2025 et se déroulera quelques décennies avant le premier film Alien.