À couteaux tirés 3 : un budget totalement fou pour la suite du whodunit Netflix avec Daniel Craig ?

Le troisième volet d’À couteaux tirés, intitulé Wake Up Dead Man, pourrait être doté d’un budget complètement fou.

Depuis son annonce en mai dernier, le casting d’À couteaux tirés 3 s’est pas mal précisé, et on a évidemment hâte de voir à quoi ressemblera le prochain opus de la saga whodunit de Rian Johnson. Toujours portée par le génialissime Daniel Craig, on ne sait toutefois pas encore en quoi consistera vraiment cette suite intitulée Wake Up Dead Man et qui est prévue pour l’année 2025 sur Netflix.

Et alors que Daniel Craig est aussi à l’affiche de la fascinante romance gay Queer, certaines sources auraient révélé le montant du budget d’À couteaux tirés : Wake Up Dead Man. Il serait ainsi beaucoup plus élevé que ceux des premiers opus, et il serait même totalement fou pour le genre du film Cluedo.

À couteaux tirés version noir et blanc

À billets tirés : Wake Up Rich Man

Selon Jeff Sneider via sa newsletter TheInSneider, le budget d’À couteaux tirés 3 serait donc cinq fois plus élevé que le tout premier film (qui avait été estimé à 40 millions de dollars), puisqu’il avoisinerait les 210 millions de dollars. Concernant Glass Onion, le deuxième opus, il a été rapporté que son coût oscillerait entre 30 et 50 millions de dollars, ce qui ferait là encore une énorme différence avec Wake Up Dead Man.

Bref, À couteaux tirés 3 serait doté de moyens assez gigantesques, d’autant plus quand on le compare avec d’autres whodunits récents. Si on prend la trilogie Hercule Poirot de Kenneth Branagh par exemple, chaque film aurait respectivement coûté 55 millions, 90 millions et 60 millions de dollars. Dans une moindre mesure, Les Huit Salopards, le western en huis-clos de Quentin Tarantino qu’on pourrait également classer comme un whodunit, affichait un budget estimé à 54 millions de dollars.

Benoit Billets Blancs

Il faut néanmoins rappeler que Netflix avait racheté les droits de la saga de Rian Johnson après la sortie du premier film grâce à l’énorme somme de 450 millions de dollars, ce qui relativise (un peu) le coût de Knives Out 3. Les seules conditions du rachat étaient que Daniel Craig reste pour les suites et que leurs budgets soient au minimum égaux à celui d’À couteaux tirés 1. Mission accomplie donc, et de loin.

Si ces chiffres sont confirmés, nul doute que l’on aura encore plus envie de voir Wake Up Dead Man, qui était déjà particulièrement attendu après les succès de ses grands frères. Mais pour ça, il faudra au moins patienter jusqu’à l’année prochaine.