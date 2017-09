Arnold Schwarzenegger nous promet que Terminator 6 n'aura rien à voir avec Terminator Genisys

La grosse nouvelle de cette année, c'est évidemment le retour de la franchise Terminator dans les mains de James Cameron. Mais il faut faire un gros ménage avant de réellement pouvoir en profiter.

Que l'on soit super excités ou méga méfiants, on ne peut pas dire que le retour de Terminator laisse indifférent. Et c'est bien normal vu la place qu'occupe la saga dans le coeur des fans. Seulement, après des années et des années de mauvais traitement, on ignore si elle parviendra à retrouver de sa superbe. Et on en viendrait même à douter de James Cameron lui-même. C'est dire si on a été déçus....

Il n'empêche, qu'on le veuille ou non, Terminator reviendra sur les écrans dans quelques années pour une nouvelle trilogie. Enfin, ça c'est sur le papier. Nous, on aimerait déjà que le premier film réalisé par Tim Miller soit réussi, cela suffirait à notre bonheur et on pourrait penser sereinement à la suite plus tard. Dès le départ, il a été précisé que le film ne tiendrait pas compte de ce qui a été fait au-delà de Terminator 2 et l'annonce du retour de Linda Hamilton il y a quelques jours, dans le rôle de Sarah Connor, semble le confirmer.

Mais comme on a un sacré passif avec la franchise, on n'est jamais trop prudent. C'est pour cela qu'on accueille les derniers propos d'Arnold Schwarzenegger comme une petite libération. En effet, au cours d'un événement intitulé An Evening with Arnold Schwarzenegger qui s'est déroulé à Birmingham il y a quelques jours, le comédien a non seulement confirmé sa présence dans le nouveau film mais s'est permis une précision importante en affirmant que, quoi qu'il arrive, Terminator 6 n'aurait strictement rien à voir avec Terminator : Genisys et qu'il s'agirait d'une suite directe de Terminator 2.

Il en a également profité pour annoncer que le tournage devrait débuter en mars prochain, que Linda Hamilton a déjà commencé son entrainement et que, malgré le vif intérêt dont il avait fait preuve à l'évocation du projet, Robert Patrick ne devrait pas revenir en T-1000. Bref, que des bonnes nouvelles quoi.