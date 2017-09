Dark Vador sera-t-il dans le spin-off sur Han Solo ?

Cela risque malheureusement de devenir la norme avec les nouveaux Star Wars, rien ne peut se passer normalement en coulisses. Avec toujours plein de trucs bizarres qui arrivent.

On en avait déjà eu un aperçu avec Rogue One et la mise à l'écart de Gareth Edwards, mais la tendance s'est confirmée avec Han Solo et plus récemment l'Episode IX, les nouveaux Star Wars sont moins une affaire de réalisateurs que de producteurs et, dès que quelque chose dépasse, il faut le couper.

Le spin-off sur Han Solo avait donc perdu ses deux premiers réalisateurs il y a quelques mois, Chris Miller et Phil Lord, remplacés au pied-levé par ce bon vieux Ron Howard, suite à un désaccord général concernant le ton à emprunter pour le film. Résultat, un grand brouillard plane sur le projet, au sujet de ce qui restera de la première mouture et de ce qui a été retourné pour coller au nouvel angle choisi et on sent bien que l'on va encore passer des mois à essayer de savoir ce qui s'est réellement passé sur le tournage.

Han Solo, première version.

Cela dit, depuis que Ron Howard est arrivé, tout semble être rentré dans l'ordre et le film n'a plus fait de vagues. Jusqu'à aujourd'hui où une bien étrange rumeur vient de faire surface par le biais de l'émission That Hashtag Show. En effet, il semblerait qu'un des informateurs de l'émission ait affirmé que Dark Vador serait également présent dans le film. Quelqu'un aurait semble-t-il aperçu un comédien portant la célèbre armure noire évoluer entre les décors sur le plateau il y a deux semaines.

Vraie ou fausse, cette information ne concernerait en définitive qu'un simple caméo et qu'il aurait été ajouté par Ron Howard. Si l'on ignore la nature exacte de son apparition, Lord Vador ne devrait pas occuper une place très importante dans l'histoire parce que le film nous racontera la jeunesse d'Han Solo et qu'à la même époque, Vador est encore Anakin Skywalker et que les deux hommes ne se sont jamais rencontrés avant Un Nouvel Espoir. Ceci dit, il peut tout aussi bien bénéficier du même type d'apparition qu'à la fin de Rogue One, histoire de faire le lien entre le spin-off et la première trilogie. Même si on trouve ça quand même super étrange comme décision.