Ils se déguisent en Joker et Harley Quinn, la police ouvre le feu

La vie de grand méchant est parfois semée d’embûches, en témoigne la mésaventure subie par le Joker et Harley Quinn à Melbourne, où la police les a pris pour cible.

L’aventure est peu banale, voire un tantinet sordide. Afin de se rendre au Saint and Sinner Ball organisé par la discothèque Inflation de Melbourne qu’ils fréquentent, un couple d’Australiens décide de se déguiser en Joker et Harley. La suite des évènements est un peu floue (c’est le moins que l’on puisse dire), les seuls faits établis indiscutablement étant que, quelques heures plus tard, tous deux étaient à l’hôpital, blessé par balles par la police australienne.

Une intervention musclée

D’après divers témoignages retranscris par The Age, le duo se serait livré à un acte sexuel à l’intérieur du club, quand a eu lieu une descente de police. Une quarantaine d’agents arrive, un porte-parole des forces de l’ordre ayant depuis précisé que les services avaient préalablement reçus plusieurs appels décrivant un homme armé déguisé en Joker.

La suite des évènements est confuse. Les policiers ont expliqué avoir tenté d’interpeller le Joker (on a toujours rêvé d’écrire cette phrase), quand ce dernier aurait brandi en leur direction une arme à feu, provoquant la réplique des forces de l’ordre. Grièvement blessé, l’homme a été évacué vers l’hôpital le plus proche, ainsi que sa compagne, blessée à la jambe par les tirs de la maréchaussée (celui-là aussi, il est pas facile facile à placer).

Problème, le club prétend que si le Joker possédait bien une arme factice, jamais il ne l’a brandie en direction des policiers. Monsieur et madame sont toujours hospitalisés, mais leurs jours ne sont plus en danger.

Quand on vous dit que l’été, c’est le bordel.