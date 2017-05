Liam Neeson va éviter de tout faire péter dans Retribution

Si Liam Neeson est un grand acteur shakespearien comme on en fait peu, avec une prestigieuse carrière, pour la jeune génération, il est surtout Bryan Mills, le gars qui passe son temps à casser des bras. Et c'est pas facile de changer de carrière.

Pour tous ceux qui suivaient avec intérêt la carrière du grand Liam Neeson, le choc fut assez conséquent, tout autant qu'inattendu, il y a quasiment 10 ans, lorsque le comédien s'est lancé dans une imitation de Steven Seagal avec le premier Taken, pour se transformer en action-man pour les années à venir. Un virage surprenant, en mode "rien à foutre de ma filmo" qui nous a autant fait marrer qu'impressionné, parce qu'on a bien compris qu'il ne fallait mieux pas lui reprocher quoi que ce soit, vu la patience très limitée du type.

Liam Neeson dans Ballade entre les tombes

Et c'est vrai qu'avec les enlèvements à répétition de sa famille, on comprend qu'il n'ait pas de temps à perdre et qu'il soit quelque peu expéditif dans son comportement. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, après Tak3n, Neeson avait annoncé qu'il en avait un peu sa claque de courir dans tous les sens et de tuer les gens et que bon, les films d'action c'était terminé. On est donc d'autant plus surpris aujourd'hui quand on apprend qu'il sera le héros d'un nouveau thriller d'action, Retribution, réalisé par Andrew Rona et Alex Heineman.

Enfin pas vraiment, puisqu'il s'agit en réalité du remake d'un film espagnol, El Desconocido, et que Neeson y interprétera un trader de Wall Street qui découvre alors qu'il se rend à son travail qu'une bombe a été placée dans sa voiture et qu'elle va exploser s'il ne suit pas les ordres du mystérieux terroriste. Le voilà donc obligé de remplir tout un tas de missions pas cools, sous peine de finir caramélisé. Mais là où ça se complique, c'est que sa famille est aussi à bord de la voiture et ça, c'est pas très sympa.

Pas de date de sortie prévue pour le moment, mais on est plutôt contents de voir que Neeson n'a pas totalement délaissé le genre même si là on roule plus du côté de Speed que du Saumon Agile. Et on est très impatients de voir ce que ça va donner.