Les Aventures de Spirou et Fantasio : enfin une bande-annonce pour en finir avec votre enfance

Après l’embarrassant Petit Spirou, vous espériez que les héros imaginés par Franquin en 1946 et toujours vivaces sur le papier auraient droit à un peu de repos ? Bah c’est mal barré.

En effet, après le film de Nicolas Barry, c’est au tour d’Alexandre Coffre de s’essayer au jeu de l’adaptation d’un monument de la bande-dessinée avec Les Aventures de Spirou et Fantasio, attendu sur nos écrans pour le 21 février prochain.

Le vandalisme étant la règle en matière de transposition des chefs d’œuvres franco-belges, on ne s’attendait pas grand-chose, Boule et Bill, Benoît Brisefer, Lucky Luke, Adèle Blanc-Sec, Ducobu ayant déjà souffert de l’opportunisme incompétent d’un paquet de vautours filmiques. Pour le coup, Les Aventures de Spirou et Fantasio se dévoilent dans une bande-annonce qui annonce un résultat légèrement moins catastrophique que redouté. On craignait un nouveau nanar ultra-cheap tourné avec les pieds, mais contre toute attente, la chose a plutôt des airs de gentil navet du dimanche, idéal pour se distraire en achevant de roter un cassoulet en boîte.

"Courage, fuyez."

On retiendra notamment un Ramzy plutôt alléchant en Zorglub, et qu’on sent tout à fait à même de délivrer le mélange de ridicule et de premier degré énervé qui fait le sel du personnage, qu’il semble incarner divinement. L’influence, ou à tout le moins la parenté de la direction artistique d’Austin Powers se fait sentir dans les premières séquences de ce trailer, et ce n’est pas forcément un mauvais choix, tant il pourrait offrir au métrage un cadre adapté à son méchant, et à son univers relativement intemporel.

En revanche pour les lecteurs chevronnés des albums de Franquin (ou ceux de Tome et Janry), le résultat tiendra plutôt du vigoureux doigt d’honneur. Entre un humour bien lourd comme il faut, effets spéciaux finis au sébum, deux héros dont on voit mal en quoi ils ressemblent à leurs modèles de papier et un festival de cabotinage emmené par un Christian Clavier bien conscient qu’après L’Enquête Corse, il restait encore tout un patrimoine graphique à pourrir, c’est un peu un festival.

Vivement le mois de février.

Ramzy en Zorglub