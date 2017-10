Fast & Furious : Tyrese Gibson est fou de rage contre le spin-off de Dwayne Johnson et Jason Statham

La franchise Fast & Furious a beau être une véritable turbine à pognon au succès jamais démenti, tout le monde n’apprécie pas la direction qu’elle prend.

La famille Fast & Furious serait-elle au bord du divorce ? On se rappelle qu’en marge de la promotion de Fast & Furious 8, la production n’avait pu dissimuler très longtemps la mésentente entre deux des principales stars de la franchise, Vin Diesel et Dwayne Johnson. Il semblait en effet que The Rock en veuille un peu à Vin Diesel, qui ne serait pas caché pour réclamer que le rôle de son comparse soit minoré, prenant visiblement très mal que le studio puisse envisager de lui consacrer un spin-off.

Tyrese est très colère

Et c’était plutôt bien vu, Universal ayant officialisé peu après la mise en chantier d’un film dérivé avec Dwayne Johnson et Jason Statham. Vin Diesel n’étant pas éternel et la plupart de ses films hors Fast & Furious ayant systématiquement tourné au gros bide, tandis qu’il affermissait sa maîtrise sur la franchise dont il est désormais un des producteurs, on imagine que le studio cherche un moyen de réduire son contrôle, et d’augmenter le sien. Amener la saga à dériver les très populaires Dwayne Johnson et Jason Statham semble en ce regard une décision rationnelle.

On a appris hier que le fameux spin-off en question débarquerait sur les écrans courant juillet 2019, et que Fast & Furious 9 se voyait donc repoussé au moins à 2020. Rien qui soit digne d’empêcher le cinéphile moyen de dormir, mais suffisamment pour faire péter un plomb à Tyrese Gibson.

En effet, le comédien a usé des réseaux sociaux pour dire tout le mal qu’il pensait de la démarche de Dwayne Johnson.

"Félicitations à toi et ton beau-frère Hiram Garcia (Président de Seven Bucks Productions) pour avoir réussi à faire de la franchise Fast and Furious quelque chose de centré sur TOI. Et même si on me le demande, je ne supprimerai pas ce post. On se retrouve en avril 2020. Fast Family hein ? Nan, c'est juste #TeamDwayne maintenant. 3 ans, est-ce que l'attente sera justifiée ? Doit-on s'attendre à un nouveau Baywatch ?"

Un tacle rigolo mais pas totalement réglo, Gibson n’étant jamais parvenu à exister hors de la franchise. À ce titre, un autre de ses posts, dans lequel il explique que d’autres membres de la « Fast Family » se sont vu proposer des aventures solo, mais ont refusé pour le bien du collectif, permet de mieux comprendre la colère de l’artiste.

Ou sa grosse crise de jalousie.