Gotti : la violente bande-annonce sur la figure de la pègre New-Yorkaise avec un John Travolta méconnaissable

Il a bien grandi Vincent Vega. Tellement que maintenant il s'appelle Gotti et qu'il dirige New-York.

On pensait s’être débarrassé de Vincent Vega sous les balles de Bruce Willis il y a plus de vingt ans dans le culte Pulp Fiction. Il semblerait que l’irascible tueur à gage soit de retour sous les traits de l’éternel John Travolta dans Gotti, un film de gangsters qui sent bon le vintage .

Le premier long de Kevin Connolly (l’inoubliable E de Entourage ) s’intéressera à la vie de John Gotti, parrain de la famille Gambino, une des cinq familles mafieuses les plus puissantes de la Big Apple.

Biopic retraçant l’ascension fulgurante puis la chute violente de celui qui fut considéré comme la figure majeure de la pègre new-yorkaise des années 80, l’acteur pourrait décrocher un troisième souffle après celui que lui avait offert Quentin Tarantino au milieu des 90’s, histoire de confirmer son excellente performance dans American Crime Story où il crevait l’écran dont le rôle du défenseur d’O.J Simpson Robert Shapiro. En plus d’oncle Johnny, on devrait retrouver Kelly Preston et Stacy Keach pour une sortie prévue à la mi-décembre sur nos écrans.