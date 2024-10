Ratatouille version film d’horreur : Willard, ou le génial remake injustement oublié

Aucun exterminateur ne viendrait à bout des petites vermines de Willard, le remake sale et méchant avec Crispin Glover qui enterre le film original.

Comme une épidémie ravageant tout sur son passage, la folie des remakes a durement entaché le cinéma d’horreur du début des années 2000. Si on en sauve volontiers quelques-uns, à l’instar du Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel ou de La Colline a des yeux d’Alexandre Aja, il faut en revanche se farcir une pelletée de navets tout juste comestibles : Amityville, Fog, Hitcher… arrêtons-là le supplice. Dans ce panier rempli de produits faisandés, le Willard de 2003 fait néanmoins office de miraculé.

Réalisé par Glen Morgan, épaulé dans sa tâche par son fidèle collaborateur James Wong, avec lequel il a signé les scénarios du premier et du troisième Destination Finale, ce remake se plante royalement au box-office à sa sortie. Le manque de prestige de son acteur principal, Crispin Glover, véritable outsider dans son genre, explique peut-être cela. Pourtant, cette relecture a le mérite de transformer le film original, relativement inoffensif, en exercice de style gothique ultra généreux.

Règle n°1 : Toujours avoir une épaule sur laquelle se reposer

FAIT COMME UN RAT

Oui, c’est un fait, depuis la naissance de l’incontournable Mickey, les rongeurs ont déployé leur capital sympathie comme jamais sur les écrans, et le cinéma familial américain ne s’y est pas trompé en leur octroyant le devant de la scène. De Bernard et Bianca à Fievel en passant par Stuart Little et Ratatouille, ils ont tous su s’attirer les faveurs du grand public. Mais pour les amateurs de frissons, il en existe aussi des plus voraces et cruels, à l’instar des rats meurtriers de Willard, premier du nom ou nouvelle version.

Dans les deux cas, l’histoire est la même. Un homme baptisé Willard (Crispin Glover donc pour le remake) et vivant encore chez sa maman, découvre dans la cave familiale une armée de rats qu’il va dresser et utiliser selon sa volonté. Parmi eux, Socrate, un rat albinos très affectueux, devient le fidèle compagnon du héros, tandis que Ben, un rat noir plus agressif, cherche à commander le gros des troupes. Un équilibre qui vole en éclats lorsque le patron de Willard (R. Lee Ermey, l’odieux sergent instructeur de Full Metal Jacket) s’en mêle.

De l'art de se fondre avec le mobilier

Là où le film original de 1971 révélait avec parcimonie ses bébêtes, le remake affiche très vite des ambitions plus spectaculaires. Avec près de 600 rats entraînés et dirigés sur le plateau, répartis en fonction de leur prédisposition (ceux qui sautent, ceux qui grimpent, ceux qui grignotent…), le Willard de 2003 montre sa horde de rongeurs sous toutes les coutures et la laisse envahir les lieux avec une vélocité décuplée. Et si une poignée de plans bénéficient d’effets spéciaux numériques, l’approche pr...