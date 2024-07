Les pires titres français de films étrangers, entre promesses de sexe et invasion de Very Bad trucs

Quand un film étranger sort en France, le distributeur se charge parfois de traduire le titre. Et parfois, il fait n'importe quoi.

Les titres, c'est important. Certains films doivent une partie de leur succès à leur titre, d'autres les rendent responsables de leur échec. C'est pourquoi, lors de l'export d'une production étrangère en France, les traducteurs sont tentés de les changer. Souvent, c'est pour coller aux habitudes culturelles des cinéphiles locaux. Parfois, c'est pour s'en mettre plein les fouilles en trahissant les intentions originales. Et de temps en temps, ça donne de véritables absurdités sémantiques, des Very bad titres.

Friand de traductions foireuses et d'adaptations bancales, Ecran Large revient sur les plus cons, les plus opportunistes, les plus laids et les plus mensongers des titres français, à travers plusieurs catégories bien connues de ceux qui fréquentent les multiplexes. Attention, il y a de l'absurde, du salace et du carrément scandaleux dans le lot.

Entre la trahison et le génie, on hésite parfois

Les angliches

C'est quand même pas pour rien s'il y a un jeu de mots sur "rock" dans le titre original de Good Morning England

Parmi les cas aussi fréquents qu’absurdes, on trouve évidemment les titres anglais mais français mais anglais quand même. C’est-à-dire qu’il s’agit de titres anglophones, composés dans une langue plus ou moins correcte, mais qui sont bien la version française des titres originaux, dans le sens où les distributeurs français préfèrent parfois utiliser les sonorités de l’Anglais, mais en se tournant vers un Anglais plus facile (ou plus hasardeux) que celui du véritable titre.

C’est ainsi qu’on se retrouve avec des noms de films comme Exit, titre français de Cutterhead, un très bon survival claustrophobe danois dont le nom original fait référence à la machinerie dont les personnages sont prisonniers. Mais “Exit” c’est plus facile à comprendre m’voyez, c’est écrit sur les panneaux lumineux vert et blanc au-dessus de la porte du couloir dans les salles de ciné. Et puis, de toute manière, ça ne vaut pas Good Morning England, dont le titre original The Boat that Rocked a été changé en nom de boutique attrape-touristes.

Message de service : Night and Day est toujours le meilleur des Mission Impossible

Le film Just Married (ou presque) (oui car le franglais, pourquoi pas) avec Richard Gere et Julia Roberts, de son côté, s’appelle en réalité Runaway Bride, correctement traduit au Québec par La mariée est en fuite. On peut encore penser à l’intriguant Skinamarink devenu le banal et cliché The House en “français”, The Man Who Wasn’t There devenu le plus pragmatique The Barber, In Time devenu Time Out (quitte à faire n’importe quoi, autant aller même à l’encontre du scénario), ou encore le poétique Infinitely Polar Bear devenu le Boney M-esque Daddy Cool.

En bonus, on citera encore Knight and Day devenu Night and Day, titre qui n’a plus grand-chose à voir avec le film mais qui permet...