Mad Max : Fury Road, un film sans scénario ? La scène géniale qui prouve le contraire

Près de dix ans après la sortie de Mad Max : Fury Road, quatrième volet des aventures de Max par le cinéaste australien George Miller et premier à mettre en scène le désormais iconique personnage de Furiosa, on continue d’être estomaqué par le film.

Comme le réalisateur Steven Soderbergh, qui a abordé le sujet plusieurs fois dans des interviews, on se refait régulièrement des séquences du film. Et à chaque fois la même question revient : par quel miracle peut-il bien exister ? Pourtant aujourd'hui encore, il reste quelques rabat-joies et rageux rabougris qui râlent. Qui aiment à penser que bon, c’est bien mignon notre film, mais c’est quand même très vide côté scénario, c’est juste une grosse scène d’action sans fin quoi.

Cette remarque, outre la mauvaise foi qu’elle révèle, permet de mettre le doigt sur un problème récurrent des discours qui entourent le cinéma sur la place publique cinéphile : nous ne sommes pas tous d’accord sur la définition même de ce qu’on appelle un « scénario ». Utilisons donc cette accusation blasphématoire (car Fury Road est une religion, tout à fait) comme une excuse pour mieux parler d’écriture dans le long-métrage de George Miller, en utilisant une scène en particulier : l’affrontement entre Max et Furiosa, juste après la tempête de sable. Soit une preuve magnifique que l’action, si on veut qu'elle soit impactante, doit être bien écrite.

Comment on se sent le lundi en arrivant au taff

Après la tempête

Posons le contexte : au beau milieu du Wasteland, nos personnages viennent de survivre à une tempête. Nous avons d’un côté Max et le War Boy Nux, qui est lui inconscient. De l’autre, nous avons l’imperator Furiosa et son camion, dont on découvre à ce moment-même les passagers : cinq jeunes femmes qui ont fui la Citadelle et son leader-gourou Immortan Joe.

Une scène comme celle-ci nous amène à réfléchir à l’essence même de l’écriture filmique, ou même de la narration tout court. Pour le dire simplement : qu’est-ce qui fait le récit ? La réponse la plus simple est la suivante : un personnage a un objectif (gagner une course, séduire l’être aimé, survivre en pleine mer) mais fait face à un obstacle (la voiture n’a plus d’essence, un rival amoureux, des requins) qui l’oblige à faire des choix. Le génie de cette scène d’affrontement est qu’elle oppose plusieurs groupes de personnages qui ont des objectifs très différents, et qu’elle le fait en utilisant tous les éléments du décor pour permettre de chorégraphier une progression narrative de manière ludique, en ménageant tout du long la tension.

"Mon corps est en pleine croissance, il me faut de l'eau..."

Par exemple, lorsque Max découvre que les jeunes femmes ont de l’eau, son désir change temporairement. Avant de demander à être libéré de ses chaînes, il va vouloir récupérer le tuyau d’eau et reprendre des forces… Et les gouttes projetées sur le visage de Nux, allongé à côté, lui font reprendre conscience....