L’anti-Amélie Poulain : quand Audrey Tautou passe du côté obscur de l’amour, jusqu’À la folie

Ange ou démon, Audrey Tautou a fait son choix dans À la folie… pas du tout, l'anti-Amélie Poulain ultime et premier film de Laetitia Colombani.

L’air espiègle, une candeur palpable et de grand yeux noirs, voilà comment on pourrait tenter de décrire Audrey Tautou, sans trop d’effort certes, mais avec un minimum de clairvoyance. Après avoir incarné le visage radieux du Paris fantasmé par Jean-Pierre Jeunet, la comédienne fait volte-face et décide de prêter ses traits à Angélique, l’héroïne trouble de la vraie-fausse comédie romantique À la folie… pas du tout, premier film de Laetitia Colombani.

Un choix de carrière tout sauf attendu, qui rappelle certains contre-emplois fameux du cinéma, dont celui de Charlize Theron dans Monster, toutes proportions gardées. Pour autant, À la folie… pas du tout n’a pas marqué grand monde, à peine quelques irréductibles de l’actrice et encore. Bien sûr, on le déplore, surtout quand un film destiné à vous réchauffer le cœur en vient plutôt à vous glacer le sang.

On veut la marque de son dentifrice

LE KITSCH NE TUE PAS

Oui, c’est un fait, le cinéma romantique raffole de ces femmes-enfants transies d’amour, dont le passe-temps préféré est de rêver au prince charmant. Et comme souvent, on se lamente de voir prospérer cette conception datée et très premier degré de l’héroïne fleur bleue, sauf lorsqu’une Bridget Jones apparaît et chante à tue-tête All by Myself (là, c’est validé). Mais on préfère de toute façon les chemins de traverse et les dérapages contrôlés, et en la matière, c’est bien ce que nous offre À la folie… pas du tout avec son personnage principal joyeusement névrosé.

Angélique est donc jeune et insouciante, étudiant aux Beaux-Arts et surtout follement éprise de Loïc (Samuel Le Bilan), un cardiologue marié et plus âgé, avec lequel elle semble vivre une liaison secrète. Seulement, voilà, Angélique prend un peu trop ses désirs pour des réalités, et alors que son entourage la met en garde, notamment son fidèle acolyte et soupirant David (Clément Sibony), elle s’entête dans son obsession. Et là, c’est le drame.

Attention aux roses, elles sont moins délicates qu’on ne le dit

Dans sa première moitié, le film ose embrasser l’euphorie béate d’Angélique en la plongeant dans des décors dignes d’une télénovela. Entre les boutiques aux devantures très colorées, la villa d’été en plein quartier pavillonnaire, ou les soirées BCBG avec robes de gala et petits fours, on est servis. Ce microcosme, assez atypique dans le cinéma français – et pour cause, le film a été tourné à Bordeaux, ville natale de la réalisatrice –apporte une fraîcheur et un charme pittoresque qui renvoient à l’humeur fantaisiste de l’héroïne.

Ce style criard, que n’aurait pas renié Almodóvar, fait évidemment partie du piège tendu aux spectateurs, et sert avant tout à masquer le mal-être profond du personnage qui se complaît dans sa petite bulle enchantée. Une allégorie ut...