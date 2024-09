JCVD : quand Jean-Claude Van Damme se jouait lui-même et apparaissait plus touchant que jamais

Jean-Claude Van Damme joue... Jean-Claude Van Damme dans le pur film de fan JCVD.

Arnold Schwarzennegger est le Terminator. Sylvester Stallone est Rambo. Tom Cruise est Ethan Hunt. Keanu Reeves est John Wick, ou Neo. Les plus grandes stars du cinéma d’action sont connues du public autant grâce à leurs noms qui s’affichent en grand à l’écran que grâce à ceux des personnages iconiques qu’ils ont incarné.

Un plaisir que quelqu’un comme Jean-Claude Van Damme n’a, hélas, jamais connu. Si le « muscle from Brussels » a longtemps été capable d’attirer un public sur la seule base de son nom, il n’a jamais eu la chance de jouer un rôle qui le dépasse, lui ouvrant les portes du Panthéon du septième art.

Ce n’est peut-être donc pas si surprenant que son meilleur rôle soit une fiction où il joue… Jean-Claude Van Damme ! En 2008, le Belge jouait une version au bout du rouleau de lui-même dans le film JCVD, réalisé par l’ancien assistant réalisateur de Mathieu Kassovitz, et surtout un vrai fan de la carrière de Van Damme, Mabrouk El Mechri.

Voir Van Damme en costard cravate, c'est comme voir Donald sans son uniforme de marin : c'pas naturel

Piège en Belgique

Le scénario est relativement simple : Van Damme joue… Jean-Claude Van Damme donc (ou Jean-Claude Van Varenberg, de son vrai nom), acteur de films d’action sur la pente descendante. Les films sont de moins en moins excitants, l’argent ne coule plus à flot et surtout la situation familiale est au plus mal. Il va perdre la garde de sa fille et n’a plus de quoi payer son avocat. Alors qu’il est à Schaerbeek, sa ville natale, l’acteur se rend à la Banque Postale pour faire un virement… Et se retrouve pris en otage lors d’un braquage.

Comme on l’apprend dans l’excellent livre Jean-Claude Van Damme et ses doubles de David Da Silva, le projet JCVD est arrivé pile au bon moment pour la star. Il venait de fermer la porte à un retour à un film de combat à mains nues – le genre de ses origines –, prétextant une envie d’aller chercher des rôles plus exigeants. Rien de surprenant à cela, puisque tout acteur a peur d’être typecasté.

Sa grande peur depuis ses débuts fracassants dans Bloodsport est précisément de se retrouver cantonné aux rôles de bagarreur. Bien malgré lui, il n’a jamais réussi à s’éloigner bien loin de cet archétype. Un échec qui est en partie causé par son public de fans, qui ne l’a pas suivi lors de ses tentatives comme le Cavale sans Issue de Robert Harmon en 1993. Le film JCVD réalisé par Mabrouk El Mechri ,à partir d’une idée du producteur Marc Fizman, arrivait donc à point nommé pour une nouvelle tentative de renouvellement d’autant plus pertinente que la frontière entre le vrai Van Damme et celui de la fiction JCVD est des plus floues imaginables.

"Tu la revends pas sur Ebay hein ?"

Ça, c’est vraiment toi

Le long-métrage s’ouvre par un curieux morceau de bravoure. Un plan séquence dans lequel Van Damme traverse des vagues d’ennemis par dizaines, les laminant à coup...