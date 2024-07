Le Ministère de la Sale Guerre : critique du sous-Inglorious Basterds d’Amazon

Soldats très spéciaux : code Sale Guerre

Le Ministère de la Sale Guerre suit un groupe de francs-tireurs dont la mission est de saboter le système de réapprovisionnement des sous-marins nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré l’ampleur historique de cette quête (elle aurait changé le cours de la guerre) et de ses protagonistes (mission commanditée par Winston Churchill, entouré notamment de Ian Fleming, le futur créateur de James Bond), le nouveau film réalisé par Guy Ritchie se révèle d’une ambition tout autre.

Dans ce Ministère de la Sale Guerre, pas de prétention didactique et/ou de grands enjeux dramatiques. Plus proche de la série B bien troussée que du grand récit d’aventure/historique, le nouveau bébé du réalisateur de Snatch et des Sherlock Holmes veut aller à l’essentiel et ne pas s’encombrer de superflu. Le film prend alors le risque de s’enfermer dans la case petite pastille d’action/espionnage, sympathique, mais pas révolutionnaire… mais vu qu’on aime ça, c’est pas grave.

En témoignent les premières minutes du film qui, non sans malice, présentent efficacement ses personnages et enjeux narratifs. Si le traitement désinvolte de la violence et la nonchalance des protagonistes ne réinventent pas le cinéma de Guy Ritchie, sa douce impertinence continue de divertir. Des soldats rigolos qui dézinguent du nazi et une mission (finalement pas si) dangereuse : en deux heures de long-métrage, Le Ministère de la Sale Guerre ne déborde presque jamais de ce programme, et c’est très bien comme ça.

Moustaches, muscles et des flingues

La Suicide Squad d’Amazon ?

Ceci étant dit, côté violence cathartique, le film réalisé par Guy Ritchie retient trop souvent les chevaux du gore. Malgré son R-Rated (restriction pour les 17 ans et moins non accompagnés), Le Ministère de la Sale Guerre est un peu étouffé par ce déchainement festif, mais modéré. On sent que le réalisateur se retient, même si ses coscénaristes Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel et lui ne lésinent pas sur les victimes nazies. En reste quelques généreuses fusillades et de sympathiques mises à mort au couteau.

Par ailleurs, Guy Ritchie emballe ces séquences d’action avec savoir-faire. La précision de son cadre et le tempo soutenu de son montage sont au service de moments musclés et colorés. Quelque part entre la gesticulation de ses premiers films (Arnaques, Crimes et Botanique, Snatch) et l’académisme des plus récents (The Covenant), Le Ministère de la Sale Guerre ne transcende pas par sa singularité, mais s’impose comme un juste milieu joliment récréatif dans la filmographie du cinéaste.

Une palme pour les gros biscotos d’Alan Ritchson

Cependant, si ce Ministère de la Sale Guerre est habité d’une heureuse énergie, c’est surtout par celle de ses comédiens/comédiennes. Tous, avec plus ou moins de précision, animent le film d’une vigueur et d’un plaisir contagieux. La palme collective revient à la troupe de soldats menée par la moustache de Henry Cavill et les biscotos d’Alan Ritchson, dont l’alchimie et la sympathique décontraction fonctionnent du feu de Dieu.

Aussi, le nouveau film réalisé par Guy Ritchie évite tout virilisme asphyxiant, au profit d’une limpide camaraderie, voire d’un semblant d’homoérotisme – notamment quand il s’agit de filmer la plastique d’Alan Ritchson. À défaut de nous faire croire que ces joyeux lurons sont de dangereux criminels à la The Suicide Squad, les scénaristes du Ministère de la Sale Guerre aiment assez leurs personnages pour nous les rendre sympathiques.

Quand tu bâcles ta protagoniste…

Tarantino Wish

Les moments passés avec l’équipe Cavill rendent même plus laborieuse la sous-intrigue avec Eiza González et Babs Olusanmokun, plus bavarde et avare en action. Puisque Guy Ritchie et son équipe s’intéressent bien moins à la préparation de la mission sabotage qu’à son exécution, toute la partie autour de Marjorie sonne comme plus programmatique.

Ainsi, surtout en comparaison à la prestance et à l’alchimie de la troupe de soldats, le duo González/Olusanmokun apparaît comme plus fonctionnel. Leur ligne narrative est le seul gras du Ministère de la Sale Guerre : dommage qu’il étire autant son récit et isole les uns des autres les moments d’actions plus réjouissants.

Le Hans Landa de Guy Ritchie

L’autre limite de cette seconde trame narrative est son antagoniste, campé par Til Schweiger. Au premier abord, son interprétation colorée du grand méchant nazi sanguinaire peut amuser. Mais son jeu de séduction périmé avec Marjorie et le laborieux travail d’iconisation autour de ce sous-Hans Landa finissent par lasser. Par ailleurs, la production de ce Ministère de la Sale Guerre devait toujours avoir Inglourious Basterds dans un coin de leur tête, tant ses violents soldats, sa juive vengeresse et son méchant nazi renvoient systématiquement au film de 2009.

Til Schweiger y interprétait même un soldat juif, avant de passer du côté obscure dans le dernier Guy Ritchie. Ainsi, déjà comme le récent The Covenant (qui faisait terriblement penser à un sous-Voyage au bout de l’enfer), Le Ministère de la Sale Guerre sonne comme une redite plus légère et épurée, mais aussi moins inspirée et maligne d’un film antérieur.

Le Ministère de la Sale Guerre est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 25 juillet