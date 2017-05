On l'appelle Jeeg Robot ; critique héroïque

Comment faire co-exister drame social, quête initiatique, film de super-héros et récit mafieux ? Et bien malgré un budget ridicule et une production italienne moribonde, le réalisateur Gabriele Mainetti a trouvé la recette.

GOLDOBRANQUE

Quand Enzo, petite frappe sévissant dans la banlieue de Rome, se retrouve en contact avec des déchets toxiques, il est loin d’imaginer qu’il est sur le point de se transformer en créature invincible. Un changement de paradigme qui mettra sur sa route Alessia, autiste et fan de l’anime Kotetsu Jeeg, soit une rencontre grâce à laquelle le voyou va progressivement s’opposer au caïd local, Fabio, tueur narcissique et candidat de téléréalité frustré.

C’est peu dire que On L’appelle Jeeg-Robot est bordélique. Capable d’alterner en quelques minutes entre la chronique âpre d’une sous-culture délinquante à la dérive, la comédie potache et des outrances proches d’une certaine poésie absurde, le film ne cesse de parasiter ses propres ingrédients, de détourner les codes qu’il convoque.

Malgré son ton foutraque et fondamentalement irrespectueux, le métrage s’efforce avec une rigueur admirable d’épouser (et d’interroger) les identités remarquable du film de gangster comme du conte super-héroïque. De la découverte de ses pouvoirs, en passant par la découverte d’un ennemi – qui suit son propre chemin de traverse initiatique – jusqu’à un trauma fondateur puis une confrontation cathartique, On L’appelle Jeeg Robot s’impose comme une des origin stories les plus rafraîchissantes vues de longue date.

SCARFESSE

Pour autant, le métrage ne se contente pas de proposer un clin d’œil émaillé de culture italienne aux géants cinématographiques ou pop qu’il convoque, puisqu’il s’efforce de les nuancer, voire de les critiquer. Ainsi, l'autiste sexy en diable jouée par Ilenia Pastorelli est simultanément un clin d’œil à certains archétypes du Go Nagai, dont le sens est cruellement interrogé, tandis que le machisme quotidien incarné par le héros souligne le rapport très ambivalent qu’entretiennent dans ce délire narratif des personnages moins innocents qu’ils n’en n’ont l’air.

Enfin, Gabriele Mainetti, s’il ne maîtrise pas parfaitement le rythme de son film, trop long d’une bonne vingtaine de minutes, s’efforce avec une énergie rafraîchissante de faire de chacun de ses protagonistes une somme d’incongruités et de paradoxe, qui nourrissent sa narration et son sens.

Des penchants artistico-transformo-lubriques de son bad boy, de la critique sous-jacente de la culture du viol ou de défense d’une certaine forme d’irresponsabilité créatrice, On L’Appelle Jeeg Robot est de ces œuvres remuantes dont le cœur bat si fort que le rythme cardiaque du spectateur finit par se calquer sur sien avec gourmandise.