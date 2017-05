En Amont du Fleuve : Critique sur les flots

Avec tous les blockbusters qui inondent nos salles cette année, on en viendrait presque à oublier qu'un autre cinéma existe, plus intimiste, moins friqué et potentiellement plus intéressant. Raison de plus pour donner un coup de projecteur sur En Amont du Fleuve, le nouveau film de Marion Hänsel.

Joé et Homer n'ont pas grand chose en commun, mis à part qu'ils partagent le même père. Homer ne l'a pas connu, Joé ne l'a connu que trop bien. A l'occasion de son décès, les deux demi-frères décident de remonter un fleuve croate pour partir sur les traces de leur géniteur, savoir comment il a fini, apprendre à le et à se connaitre. Evidemment, ils n'auront pas forcément les réponses qu'ils attendaient.

APOCALYPSE FLOT

La première chose qui frappe lorsque l'on commence le visionnage d'En Amont du Fleuve, c'est la beauté stupéfiante des images. La Croatie est magnifique et Marion Hänsel sait lui rendre hommage tout en nous en présentant un aspect que nous ne soupçonnions pas forcément. Ce qui retient ensuite, c'est l'épuration du traitement des personnages. A une période où tout est souligné voire surligné pour être sûr que le public comprenne tous les enjeux en moins de deux minutes, cela fait du bien d'avoir un film qui prend son temps, ne nous révèle pas tout d'un bloc et en cultive même le mystère, forçant ainsi le spectateur à s'immerger dans l'univers et l'ambiance pour en saisir toute la beauté et la subtilité.

Car, En Amont du Fleuve, en dépit de son apparente simplicité est un film à plusieurs niveaux. L'aventure première d'abord, le voyage sur l'eau et dans les terres, la découverte des origines mais surtout ce que l'histoire nous raconte du rapport entre les deux frères. Evidemment, le spectateur attentif et averti fera de lui-même les ponts nécessaires entre ce que l'on nous montre et ce que l'on nous raconte en réalité. Ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est bien entendu Apocalypse Now, qui partait d'un même postulat : une embarcation, le fleuve et au bout, la réponse où la folie. Une remontée dans l'inconscient de ses passagers, une introspection dont la destination ne serait qu'une représentation symbolique de ce qui les a poussé à entreprendre le voyage.

LA VIE N'EST PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE

Bien entendu, En Amont du Fleuve ne pousse pas aussi loin que la folie du film de Coppola mais le parallèle est évident. Et Marion Hänsel, l'air de rien, rappelle encore plus ce courant du cinéma avec une ouverture qui jette un gros regard vers le Délivrance de John Boorman pour la présentation de ses personnages principaux et quelques péripéties que rencontreront les héros durant leur périple. On a connu inspirations plus honteuses.

Bien qu'imparfait, En Amont du Fleuve est un film extrêmement attachant. Effectivement, il étire quelque peu son propos en longueur au milieu de son récit, il ne conviendra pas à tous les publics en raison d'une certaine lenteur qui en arrive parfois à la contemplation pure et son déroulé narratif fait preuve d'une certaine timidité qu'on aurait aimé voir contrebalancée par une véritable plongée au coeur des ténèbres. Il n'en demeure pas moins que le film est servi par la très solide performance de Sergi Lopez et Olivier Gourmet, tour à tour charismatiques, fascinants, bienveillants, ténébreux et misérables. Le film n'est jamais handicapé par l'étroitesse de son budget et en épouse même les limites pour en tirer le meilleur parti. Bref, à défaut d'être un grand film, En Amont du Fleuve est un petit voyage qui mérite toute votre attention.