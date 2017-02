La série télé Castlevania dévoile enfin sa première affiche

Castlevania est l'une des toutes meilleures licences de jeux sur consoles depuis 30 ans. Et si le naufrage de Konami depuis 2 ans nous interdit un nouveau vrai volet, la clan Belmont arrive enfin à la télévision.

Enfin, quand on dit qu'il n'y a rien de nouveau du côté des jeux vidéo, on ment un peu puisque Konami prépare actuellement un titre de pachinko érotique aux couleurs de Castlevania pour les salles d'arcade japonaises. Pas vraiment notre came donc, en plus d'être une sacrée déchéance pour la saga. Mais, qu'on se rassure, Castlevania est toujours vivant, surtout maintenant que nous sommes sûrs que l'adaptation tant attendue depuis plus de 10 ans verra bien le jour.

Pas sous la forme d'un film cependant, mais bel et bien au format d'une série télé d'animation, diffusée par l'incontournable Netgflix. Promise comme la meilleure adaptation possible par son producteur Adi Shankar, tout autant qu'un festival d'horreur, de fantastique et de sang, Castlevania devrait arriver sur nos écrans à la fin 2017, bien que l'on ne sache pas encore exactement quel sera son scénario. Les premières informations laissant penser que l'histoire reprendra peu ou prou celle du premier jeu, avec Simon Belmont qui se lance à l'assaut du Vampire pour libérer son pays, armé de son célèbre fouet, le scénario devrait évidemment s'ouvrir sur le reste du lore puisque une seconde saison serait apparemment déjà dans les tuyaux et prévue pour 2018. Le gros plus de cette adaptation, c'est bel et bien la plume de Warren Ellis, auteur de comics flamboyants tels que l'exceptionnel Transmetropolitan, qui devrait donc nous réserver de sacrées surprises.

Comme il n'y a encore aucune image officielle de la série, Adi Shankar a donc décidé de nous faire un beau cadeau en nous offrant la première affiche de la série. Et on peut dire qu'elle est fidèle aux jeux, avec sa pleine lune, son château gothique et grotesque, sa couleur rouge déchirant la nuit. Franchement, on ne voit pas comment ils peuvent se planter sur ce coup.