Stranger Things : la série dévoile le nouveau look de ses kids et un synopsis ultra détaillé de la saison 2

La saison 2 se dévoile encore un peu plus pour notre plus grand plaisir.

Pendant la mi-temps du Superbowl, la série phénomène de Netflix, Stranger Things, en a profité pour teaser la suite des aventures de ses kids. La série sait à quel point elle est attendue et donc elle vient de dévoiler de nouvelles informations sur sa saison 2.

Le site et magazine américain Entertainment Weekly a ainsi dévoilé le nouveau look de nos jeunes aventuriers Mike, Dustin, Lucas, Will et surtout Eleven, plus chevelue que jamais.

Mais ce n’est que la première partie des nouveaux éléments de cette deuxième saison. Un synopsis détaillé, ou plutôt ultra-détaillé a aussi été publié ! On préfère vous prévenir tout de suite, beaucoup d’éléments sont révélés et le mystère sera donc moins grand dans quelques mois lors de la reprise :

La saison 2 de Stranger Things commence presque un an après les évènements de la saison 1, pendant Halloween à Hawkins, Indiana. Les quatre garçons se déguisent naturellement en Ghostbusters. Will a rejoint ses amis après avoir été sauvé de la dimension alternative. Mais tout ne va pas pour le mieux pour le jeune Myers, comme l’avait présagé la limace qu’il crache à la fin de la saison 1.

Selon le créateur, Matt Duffer : « Will souffre de troubles de stress post-traumatiques et voit des images de l’Upside Down. Reste à savoir s’il les imagine ou si tout cela est bel et bien réel. »

De son côté, sa mère Joyce essaie de stabiliser la situation pour lui et son frère Jonathan. Elle sort avec son ancien camarade de lycée Bob (Sean Astin).

« Elle décide de sortir avec Bob parce qu’elle pense qu’il pourrait être une bonne figure paternelle dans la vie de ses enfants » explique l’intéressée Wynona Ryder.

Pendant ce temps, Hooper (David Harbour) essaie de garder les évènements de la saison précédente secrets, comme la disparition de Barb, pour protéger les enfants et Joyce.

« C’est à Hopper d’être la voix de l’autorité et de dire ceci s’est passé, ceci ne s’est pas passé. Il doit faire des compromis qui l’oblige à mentir et à couvrir certaines choses » raconte David Harbour.

Les frères et sœurs Nancy et Mike sont eux très tristes et pleurent les morts (réelles ou fausses) de leurs amies Barb et Eleven (Millie Bobby Brown).

« Ils sont les deux plus affectés car ils ont perdu quelqu’un. Ils sont en prises avec et on va voir les effets que cela va avoir sur eux » ajoute le co-créateur Ross Duffer.

Enfin, ce qui va bousculer la dynamique de la ville d’Hawkins est l’arrivée d’un autre duo de frères et sœurs : Billy et Max. Alors que Max devient ami avec les garçons, elle attire l’intérêt amoureux de Lucas et Dustin. En revanche, Billy n’est pas du genre à se faire des amis.

Pour teaser un peu plus ces nouveaux personnages, Matt Duffer a indiqué à Entertainment Weekly : « Stephen King a toujours intégré des excellents méchants humains. Le mal dans le monde réel est souvent aussi mauvais voire plus mauvais que le mal surnaturel. Nous avons donc voulu introduire un personnage comme ça. »

Voilà qui ne pouvait pas vraiment être plus complet d'autant plus qu'une nouvelle image inédite a été dévoilée en même temps. La saison 2 de Stranger Things arrivera pour Halloween 2017 sur Netflix.