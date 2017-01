The Flash saison 3 : on fait le point sur la série

Après la coupure hivernale, il est temps de retrouver Flash. Petit rappel avant de rejoindre l’homme le plus rapide du monde.



RETOUR SUR LES PREMIERES SAISONS DE FLASH

Lancée sur la chaîne CW en 2016, Flash est un spin-off de la série Arrow. Elle raconte l’histoire de Barry Allen, jeune scientifique pour la police de Central City qui acquiert une vitesse inimaginable suite à l’explosion des laboratoires Star Labs. Il devient alors Flash, l’homme le plus rapide du monde. Assisté par Cisco Ramon et Caitlin Snow, il collabore occasionnellement avec d’autres super héros, notamment Green Arrow.

La Team Flash de la saison 1 : Cisco, Barry, Caitlin et le Dr Wells (ou plutôt Reverse Flash)

Au cours des deux premières saisons, Flash a combattu le meurtrier de sa mère (Reverse Flash) et blanchi le nom de son père, accusé de ce meurtre et emprisonné. Il a également découvert qu’il existe d’autres univers. Lieux qu'il a visités et d’où provient Zoom, un autre bolide qu’il finit par vaincre. A la fin de la saison 2, rendu amer par la mort de son père des mains de Zoom, Barry remonte le temps pour empêcher la mort de sa mère mais crée ainsi une nouvelle ligne temporelle : Flashpoint.

Naissance d'un autre univers : Flashpoint

DES DEBUTS PROMETTEURS

Comme Supergirl, Flash doit une partie de son succès au capital sympathie de son interprète principal. Grant Gustin est impeccable dans son rôle de jeune justicier un rien gaffeur. D’ailleurs les rencontres entre Flash et Supergirl (incarnée par Melissa Benoist) sont très sympas à l'écran. Les deux comédiens entretiennent une réelle complicité.

Flash et Supergirl, le duo le plus sympa des séries DC

Les effets spéciaux de Flash (et on ne peut pas en dire autant de ceux de Supergirl) sont globalement réussis, avec un rendu de la vitesse soigné et crédible. Contrairement à la série des années 90 -son ancêtre- la version 2010' a pu profiter pleinement des effets numériques. En s'inspirant habilement des effets visuels de la version papier, le show donne parfois l’impression que le véritable Flash a bondi des pages des comics pour venir courir devant nous.

Des effets spéciaux généreux : l'une des clés de la réussite de la série !

Seul gros point négatif de la série : la romance. Cette dimension très importante pour une série de ce type a tendance à tourner en rond. Barry n'en finit plus d'essayer de sortir de la friendzone où l’a enfermée Iris, son amour d’enfance. Chaque saison le renvoie presque invériablement à la case départ.

Cette faiblesse est largement compensée par des intrigues solides qui reposent toujours sur la même mécanique efficace : une menace principale qui sert de fil rouge à une ou plusieurs saisons, elle-même régulièrement renforcée par des menaces à court terme. Ces dernières sont parfois incarnées par des guest stars tel que Mark Hamill dans le rôle du Trickster ou encore le duo de Prison Break, Wentworth Miller et Dominic Purcell dans des rôles récurrents. Du côté des gentils, Flash a joué la carte de la nostalgie en faisant appel à John Wesley Shipp - le Flash de la série des années 90 - pour tenir le rôle du père de Barry.

Captain Cold et Heatwave, un petit air de Prison Break non ?

LA TROISIEME SAISON : FLASHPOINT ET SES CONSEQUENCES

Dans cette troisième saison, Barry se retrouve dans une nouvelle ligne temporelle suite au sauvetage de sa mère. Il a enfin tout ce qu’il veut : ses parents sont vivants et il a conqui le coeur d’Iris (ce qui était déjà le cas en toute fin de saison 2 avant qu'il ne tripote un peu trop le temps). Mais lorsque Wally - le Flash de l’univers Flashpoint - est mortellement blessé, il se rend compte que cette réalité ne devrait pas exister et décide de revenir une nouvelle fois dans le passé pour s’empêcher de sauver sa mère.

Quand on court très vite on peut aussi réussir à s'échapper de la friendzone...

En apparence, tout est rentré dans l’ordre mais en provoquant la fin de l’univers Flashpoint, Barry a semé la zizanie dans la vie de ses proches, à un niveau plus ou moins grand. Cela ressemble à une manoeuvre scénaristique pour corriger ici et là des éléments de l’univers partagé des séries DC sur CW. Arrow, par exemple, est aussi impactée par Flashpoint.

Au passage les scénaristes, ont mis en place de nouveaux ressorts psycholgiques entre les personnages. Un exemple fort est la mort du frère de Cisco, qui met à mal son amitié avec Barry.

Dante Ramon, le frère de Cisco, est mort à cause des manipulations temporelles de Barry

C’est dans cette troisième saison que Wally West devient enfin Kid Flash, au début dans l’univers Flashpoint, puis dans la timeline “normale”. Evènement lié aux agissements du grand méchant de la saison 3 : Savitar, qui peut rendre leurs capacités d’antan aux personnes dotées de pouvoirs au moment de Flashpoint. Savitar se proclame Dieu de la vitesse, point commun un peu répétitif entre les grands méchants. En tant que tel, il tire les ficelles de cette nouvelle saison. Il est, entre autres, derrière les agissements d’Alchemy, campé par l’ex-Serpentard Tom Felton.

Flash et Kid Flash

Flash est au coeur de l’intrigue du crossover avec Supergirl, Arrow et Legends of Tomorrow, . D'abord c'est lui qui trouve le vaisseau des envahisseurs, ensuite c’est à cause de ses bidouillages de la ligne temporelle que les Dominators sont aussi remontés contre la Terre.

Flash et ses petits camarades de jeu de l'univers DC

A la fin de cette première partie de saison, Savitar est vaincu mais Barry reste traumatisé par une vision de l’avenir montrant la mort d’Iris des mains de son ennemi.

Le pire cauchemar de Barry : Iris tuée par Savitar

DEBUTS SOLIDES MALGRE QUELQUES BOURDES

La première partie de la saison 3 de Flash est à l’image des deux précédentes, avec un héros sympathique et une succession d’adversaires puissants, sans oublier un grand méchant dont les agissements constituent le fil rouge de la saison.

Mais elle est également frustrante parce que Barry semble décidément condamné à ne jamais apprendre de ses erreurs. Depuis la saison 1, son entourage lui martèle à longueur d’épisode qu’il est dangereux de jouer avec le temps et les univers multiples mais ça ne l’empêche pas de continuer encore et encore. La fin cette 3ème saison nous dira s'il est vraiment décidé à faire une croix sur ce qui s'apparente surtout à une facilité scénaristique !

Savitar, le grand méchant de la saison 3, mix entre Sauron et Megatron



Les intrigues de cette première partie de saison 3 sont intéressantes, et malgré toutes les altérations du continuum espace-temps, l’univers reste cohérent. Les nouvelles menaces sont plutôt bien gérées, ainsi que le nouveau statut de Caitlin et Wally.

Caitlin et ses pouvoirs sur le froid suite à Flashpoint... Encore une raison d'en vouloir à Barry !

La saison 3 est également l’occasion de découvrir une autre facette du talent de Tom Cavanagh. Le comédien incarne Harrison Wells depuis la saison 1, mais chaque saison nous propose une autre version du personnage. Le vrai Wells de Terre 1 (en flashback), l’imposteur (Reverse Flash), le Wells de Terre 2 puis une autre version provenant de Terre 19 qui fait son arrivée dans cette saison. A chaque fois Tom Cavanagh campe des versions différentes de son personnage avec beaucoup de naturel et sans fausse note. Il est sans conteste un pilier de la série.

Harisson Wells version Terre 19 se fait appeler HR et est bien plus souriant (et farfelu) que ses autres versions

Il ne nous reste maintenant qu'à rejoindre Flash pour la suite de ses aventures, qu'on peut espérer tout aussi réussie.

C'est reparti pour un tour avec Flash !

En partenariat avec Watchtower Comics