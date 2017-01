La scénariste du reboot de Tomb Raider quitte la franchise

Le reboot cinéma de Tomb Raider arrive et il faut s'y préparer, parce que si c'est à l'image des reboots du jeu vidéo, on risque de vivre un sacré grand moment.

Et, il ne faut pas croire, arriver à rebooter avec autant de maestria une saga iconique vieille de 20 ans, ça ne vient pas de nulle part. Après quelques années d'égarement, la saga Tomb Raider a en effet décidé de se réinventer complètement et en s'inspirant fortement d'Uncharted (qui l'avait déjà pas mal pompé, donc c'est de bonne guerre), elle a réussi son pari haut la main. Cela dit, une bonne partie du mérite revient à sa scénariste principale, Rhianna Pratchett, qui a su trouver le bon angle pour qu'un tel miracle se produise.

Et, comme toutes les bonnes choses ont une fin, le développeur Crystal Dynamics vient d'annoncer aujourd'hui que la scénariste faisait donc ses valises pour aller ailleurs, afin de constater si l'herbe y est plus verte.

"Rhianna s'embarque dans de nouvelles aventures, loin de la franchise Tomb Raider. Elle était un élement crucial pour nous permettre de trouver la voix de Lara dans son origin story de 2013 et, avec Rise of the Tomb Raider, elle a permis que Lara devienne l'héroïne que nous connaissons tous aujourd'hui. Nous la remercions tous pour son dévouement et ses gros efforts sur la saga."

Un départ qui met un gros point d'interrogation sur l'orientation future de la saga après Rise of the Tomb Raider, mais qui semble s'être fait dans les meilleures conditions et en bonne intelligence. D'ailleurs, Rhianna Pratchett s'est elle-même fendue d'un petit commentaire sur Twitter pour compléter sa décision :

"Donc, je range ma pioche d'escalade plus un peu de viande séchée pour la route je dis au revoir à Lara. En route vers de nouvelles aventures ! Je remercie toute l'équipe de Crystal Dynamics et plus spécialement Josh Stafford, Cameron Suey et Noah Hughes. Cela a été riche en émotions mais je pense que nous avons fait de bonnes choses. Peut-être que nous avons même changé un peu le paysage vidéoludique. Et ça fait drôlement du bien. Je veux aussi remercier l'extraordinaire communauté des fans de Tomb Raider, vous êtes vraiment les meilleurs. Vous m'avez toujours aidé à me souvenir pourquoi je faisais ce métier."

Ses projets futurs n'ayant pas encore été dévoilés, il faudra donc patienter pour en savoir plus. Mais il s'agit là du départ d'une très grande dame du jeu vidéo puisque, outre Tomb Raider, elle est quand même derrière Mirror's Edge, Thief et Bioshock Infinite. En plus d'être la fille de Terry Pratchett. D'où, gros respect.