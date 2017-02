Un nouveau Piranha, mais juste pour le Japon ?

Ca fait longtemps qu'on n'a plus vu Alexandre Aja en grande forme, et ça nous manque beaucoup. Parce qu'on se souvient encore de son Piranha 3D avec bonheur, à l'époque où tout paraissait plus simple et la vie ne se résumait qu'à une paire de boobs et des poissons voraces. Aaaaah, nostalgie..

Pourtant, quand le projet avait été annoncé on avait un peu tiré la gueule. Déjà parce qu'Aja s'empêtrait dans un nouveau remake mais aussi et surtout parce qu'on voyait d'un très mauvais oeil qu'il touche au film de Joe Dante, pas son meilleur certes, mais qui restait très sympa. Et puis voilà, miracle, Piranha 3D est arrivé en 2010 et le résultat nous a tous surpris. Alors oui, c'est complètement con et gratos, mais c'est au final bien plus profond que tous les films du genre à condition qu'on veuille bien réfléchir deux secondes.

En effet, avec ce film, Aja se payait l'Amérique de gros beaufs, se foutait ouvertement de la gueule de son public ciblé en en faisant les héros crétins de son histoire et se permettait même de nous faire réfléchir à notre rapport (et notre consommation) aux images, en reprenant tous les codes des films pornos sur le net pour nous faire accéder à un niveau de voyeurisme rarement atteint à l'époque. Bref, il y avait une vraie intention derrière et c'est à saluer.

Après l'inévitable suite Piranha 3DD, la franchise est retournée là où elle avait végété pendant plusieurs décennies, au fond des océans. Sauf que nous venons d'apprendre via Bloody Disgusting qu'elle pourrait faire son grand retour en 2018... mais au Japon. En effet, le producteur Hisako Tsubasa serait actuellement en train de plancher sur un nouveau volet intitulé Summer of the Piranha, mais qui répondrait aussi au nom de Piranha JPN (pour Japon) et qui serait déjà à un stade avancé de pré-production.

Impossible de dire pour le moment s'il s'agit d'un nouveau volet canonique ou bien d'un reboot, ni même s'il appartiendra vraiment à la franchise au final, mais une chose est sûre, ça devrait moins être le festival de boobs qu'avant. Et ça, c'est impardonnable. Cet article vous a été offert par l'Amicale des Misogynes Indépendants.

