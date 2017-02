Marvel dévoile sa Phase 3 dans une longue vidéo riche en images inédites

Ca tourne à fond dans les studios Marvel actuellement puisqu'entre Black Panther et Avengers : Infinity War, la firme est en train de s'attaquer au défi de sa vie. Et elle compte bien préparer nos esprits comme il faut pour qu'on le pense vraiment.

Pour une fois, nous allons nous retenir de faire la moindre comparaison avec DC, pour éviter de nous faire encore accuser d'être pro-Marvel, alors que ce n'est pas vrai, même s'il faut reconnaitre que le bordel a l'air mieux organisé du côté de chez Captain America. On ne dit pas que c'est meilleur, on dit juste que c'est mieux rangé. Ce qui n'est pas la même chose.

Avec le tournage d'Avengers : Infinity War, c'est un chapitre important du MCU qui va se terminer puisqu'à l'issue de ce film et du suivant, pas mal de nos héros devraient tirer leur révérence pour laisser la place aux jeunes, tout en affrontant enfin celui qu'on nous tease depuis le début de l'Initiative, Thanos. Un dieu qui n'est d'ailleurs pas vraiment contextualisé dans les films mis à part quelques apparitions éclairs et que le non-initié ne peut pas encore considérer comme la menace ultime.

Mais en marge de ses tournages, il semblerait que Marvel se soit lancé dans une grande entreprise d'éducation et de préparation mentale de son public comme le prouve la nouvelle vidéo que le studio vient de diffuser sur le net. Longue de plus de 7 minutes, elle nous présente en effet les coulisses de la Phase 3, à grands renforts d'interventions de producteurs, comédiens et réalisateurs, Kevin Feige en tête, qui nous expliquent sur fond de musique émotionnelle à quel point ce qu'ils font est génial et attendu.

Cela dit, cette vidéo, au-delà de l'aspect purement promo comporte quelques belles surprises, puisque nous pouvons y découvrir quelques images du tournage des Gardiens de la Galaxie 2 ainsi qu'un rapide extrait de travail sur les effets spéciaux de Thor : Ragnarok. Et comme c'est cadeau, on apprend enfin la motivation de Thanos de la bouche du scénariste Stephen McFeely :

"Son but est d'équilibrer l'univers selon sa vision. Alors lorsqu'il comprend que les Infinty Stones pourrait faire ça pour lui et d'un claquement de doigts, cela devient son objectif principal."

Avouez que ça valait le coup d'attendre...