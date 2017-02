Keanu Reeves révèle comment Matrix pourrait faire son grand retour au cinéma

Matrix demeure une des créations originales les plus appréciées de ces vingt dernières années. Et sous condition, elle pourrait faire son grand retour, d’après Keanu Reeves.

Si la trilogie doit bien sûr énormément à ses réalisateurs/trices, le premier ambassadeur de la saga demeure son héros, à savoir Neo, campé par Keanu Reeves. L’heure d’Hollywood étant réglé à reboot moins le quart, tout le monde se demande si Warner osera remettre en marche la franchise Matrix.

Pour l’acteur, interrogé sur le sujet par Yahoo Movies UK, tout est possible, mais sous condition et pas à n’importe quel prix.

« Les Wachowski doivent être impliquées. Elles devraient l’écrire et le réaliser. Et à partir de là on verrait ce qu’on a en main, mais ouais, je ne sais pas, ce serait bizarre, mais pourquoi pas ? Les gens meurent, pas les histoires. Et encore moins les gens qui peuplent ces histoires. »

Les sœurs Wachowski étant actuellement très occupées par leur série Sense8, qu’elles réalisent pour Netflix, on se doute qu’elles ont autre chose à faire que de retrouver la Matrice. Néanmoins, les années passant, une suite à Matrix pourrait constituer un sacré tremplin pour redorer leur blason au box-office, après les échecs immérités de Cloud Atlas et Jupiter Ascending. En attendant, Reeves s'éclate à tuer des gens dans John Wick 2, et on est ravis.