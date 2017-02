Après American Horror Story, James Cromwell va tâter les dinos de Jurassic World 2

Le tournage de Jurassic World 2 est pour bientôt sous l'oeil avisé de Juan Antonio Bayona, et on l'attend au tournant. Parce que même si le premier a tout cassé sur son passage, on n'est pas super satisfaits du résultat. Alors, là, aucun droit à l'erreur.

Même s'il nous reste encore quelques semaines avant que le premier coup de manivelle ne soit donné, la pression monte doucement concernant Jurassic World 2. Faut dire aussi que c'est leur faute, à en parler tout le temps en nous disant que le film va autant décoller notre rétine que faire réfléchir notre cerveau.

Plus sombre et plus engagé que le précédent, JW 2 doit donc faire face à un sacré défi s'il veut reproduire le carton du premier. Mais la Universal semble confiante malgré tout, bien décidée à mettre tous les moyens à sa disposition pour que le miracle ait de nouveau lieu. Et en attendant le début du tournage, en plus de la préparation du film, l'équipe profite de son temps libre pour enrichir le casting.

Nous apprenons donc aujourd'hui via le site Heat Vision que le grand James Cromwell a rejoint la distribution pour probablement se faire boulotter r par de nouveaux dinos très énervés. Et James Cromwell, on l'adore, parce qu'il a une super tronche, une sacrée voix et que c'est un très grand comédien habitué aux seconds rôles depuis des années.

Si l'on ne sait absolument pas quel rôle il incarnera dans le film, le choix semble assez limité. Soit il sera un scientifique, comme souvent, soit un mec en costume, l'autre option habituelle, même si nous on le verrait bien en John Hammond maléfique à la tête d'IN-Gen. Il faudra malheureusement attendre jusqu'au 22 juin 2018 pour le découvrir, mais c'est déjà une sacrée bonne nouvelle. Parce que si pour certains, James Cromwell c'est American Horror Story, pour nous, il restera à jamais Six Feet Under.