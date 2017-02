Tremors 6 dévoile enfin son synopsis et c'est assez fou

Si vous nous lisez depuis un certain temps, vous savez probablement que nous vouons un culte à la saga Tremors. Enfin, surtout aux deux premiers films. Et au dernier aussi. Et au prochain. Le reste, c'est nase...

Parce qu'entre tous les remakes et autres reboots qu'on nous balance toutes les deux heures et qui nous consternent plus qu'autre chose, le retour n fanfare de la saga Tremors était inespérée, surtout après autant de temps. Et pourtant, en 2015, Tremors 5 est sorti en vidéo et a prouvé que la franchise était plus en forme que jamais et que ce taré de Burt Gummer avait encore des trucs à faire.

Tandis qu'on se demande toujours quand Kevin Bacon va officiellement annoncer le début du tournage de la future série télé, la saga s'enrichira bientôt d'un nouveau film, Tremors 6, dont le tournage est actuellement en cours à Cape Town en Afrique du Sud. Réalisé par Don Michael Paul (déjà à la tête du précédent) et toujours avec Michael Gross et Jamie Kennedy, Tremors 6 est annoncé comme "le film le plus fou de la saga à ce jour, qui emmène la combinaison suspense-action-humour vers des sommets explosifs."

Et on ne demande qu'à le croire, d'autant que le synopsis du film vient d'être enfin diffusé officiellement :

"Burt Gummer et son fils Travis Welker tombent sur des Graboïds et des Ass-Blasters alors qu'ils se rendent au Canada pour enquêter sur la multiplication d'attaques mortelles de vers géants. Arrivés dans une usine reculée de la toundra, Burt soupçonne que les Graboïds soient secrètement transformés en armes, mais avant qu'il puisse le prouver il est contaminé par du venin de Graboïd. Alors qu'il ne lui reste plus que 48h à vivre, son seul recours est de créer un antidote mais, pour cela, il faut que quelqu'un trouve comment on peut traire un Graboïd."

Hell. Fucking. Yeah. Sortie en 2018.