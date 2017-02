Et si la production de Jurassic World 2 avait déjà commencé ?

Quand on voit tous les blockbusters qui sortent cette année à une cadence infernale, on se dit que ce n'est qu'une mise en bouche pour nous préparer à la déferlante de l'année prochaine. Car oui, ça, on va en bouffer du gros film en 2018.

Et parmi toutes les grosses machines qui vont retenir dans les salles obscures, il y en a une que nous attendons particulièrement, et c'est bien entendu Jurassic World 2, deuxième volet de la trilogie ressuscitant la franchise de Spielberg et Michael Crichton. Et on l'attend pour plusieurs raisons. Déjà parce que son prédécesseur était l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, tellement inattendu qu'on n'a pas forcément compris totalement ce qui s'était passé. Ensuite parce que le nouveau film est réalisé par Juan Antonio Bayona qui a fait une très forte impression il y a quelques semaines avec son Quelques minutes après minuit. Et enfin parce qu'on arrête pas de nous dire que le film sera bien plus sombre et tragique que le précédent. Alors, forcément, ça intrigue beaucoup.

S'il a été établi que le tournage à proprement parler débuterait courant mars, un film d'une telle ampleur nécessite comme on s'en doute une grosse préparation. Et c'est donc avec un certain bonheur que le producteur Frank Marshall vient de publier sur son compte Twitter une photo de son bureau londonien, siège de la production pour les mois à venir, afin de nous prévenir que cette fois, ça y est, le film est vraiment mis en branle. Et il est vrai que les choses semblent s'accélérer autour de Jurassic World 2 puisque, dans le même temps, le site Movieweb vient de révéler que la Universal avait sécurisé trois noms de domaine relatifs au film : IslaNublarRescueMission.com, AllCreaturesHaveRights.com et AllCreaturesHaveRight.org. Une annonce particulièrement intéressante puisqu'elle confirmerait donc l'angle choisi pour cette séquelle, qu'on nous a annoncé dès le départ comme une réflexion sur la protection animale, les traitements qui sont infligés aux créatures ainsi que leur préservation.

On peut donc s'attendre à ce que ce Jurassic World 2 creuse encore davantage la petite critique de la société moderne et de ses travers esquissée dans le premier film, en espérant toutefois qu'il ne s'agisse pas d'un simple vernis pour se donner une bonne conscience et tout sacrifier au spectacle. Cela dit, avec Bayona aux commandes, on ne peut que s'attendre à un minimum de profondeur. Sortie prévue le 22 juin 2018.