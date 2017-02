La Grande Aventure LEGO 2 a enfin trouvé son réalisateur

Le temps Internet ne s'écoule pas de manière régulière et est généralement fonction de l'actualité. Plus il y a de news et d'événements et plus il semble s'étirer. Le temps est donc relatif. Tout ça pour dire que La Grande Aventure LEGO n'est sorti qu'il y a 3 ans mais qu'on a l'impression que ça fait déjà une éternité.

Et c'est vrai qu'avec tous les blockbusters qu'on s'est pris en 3 ans, sans parler de ceux qui nous attendent cette année, la sortie de La Grande Aventure LEGO nous parait déjà bien loin. Pourtant, le film avait été un carton monumental un peu partout dans le monde à l'époque et signifiait le début d'une juteuse franchise. Plusieurs films d'ailleurs avaient été annoncés et il faut reconnaitre au studio Warner l'intelligence, pour une fois, de ne pas avoir bourriner leur agenda pour nous submerger de nouvelles productions tournant autour des briques jaunes.

La franchise LEGO va faire son grand retour dans les salles dès mercredi prochain avec le relativement attendu LEGO Batman, tandis que la suite de La Grande Aventure LEGO restait toujours en développement, dans l'attente de la nomination d'un réalisateur. Hasard heureux ou pure stratégie marketing nous apprenons aujourd'hui via Variety, que La Grande Aventure LEGO 2 vient enfin de trouver son réalisateur et qu'il s'agit de Mike Mitchell. L'homme n'est pas un débutant en la matière puisqu'on lui doit déjà Shrek 4, Alvin les Chipmunks 3, L'école fantastique ou encore plus récemment Les Trolls.

Il remplace ainsi au pied-levé Rob Schrab, qui avait quitté le projet pour cause de différends artistiques. Cela dit, les réalisateurs du premier film, Chris Miller et Phil Lord, restent plus ou moins impliqués dans le projet puisqu'ils en ont écrit la première version du scénario avant de s'envoler chez la concurrence pour réaliser le spin-off sur Han Solo. Le film n'a pour le moment aucune date de sortie et vu la nomination du nouveau réalisateur, il faut s'attendre à un certain délai. Mais comme, encore une fois, le hasard fait bien les choses, la franchise LEGO ne quittera pas nos esprits entre-temps puisqu'un autre film assurera la transition, NinjaGO, dont le site USA Today vient de publier la première photo il y a quelques heures. Avouez que ça tombe plutôt bien.