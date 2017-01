Richard Kelly annonce qu'il est bien chaud pour faire la suite de Donnie Darko

Sorti en 2001, Donnie Darko fait partie de ces films étranges et fascinants qui vous hantent pour les années qui suivent. Et c'est peu dire que l'on voulait en voir plus.

Richard Kelly reste encore aujourd'hui une grande énigme pour les cinéphiles. Alors que toutes les portes lui étaient ouvertes suite à son fantastique Donnie Darko, le bonhomme se les est finalement prises en plein visage à l'occasion de son très sousestimé Southland Tales. Et il ne s'en est jamais vraiment remis. Depuis, il tente de remonter la barre comme il peut, bénéficiant cependant toujours d'un réel capital sympathie auprès de ses fans.

Donnie Darko, quant à lui, n'a pas vieilli et a amplement mérité son statut de film néo-culte. Si l'on taira l'existence d'une suite centrée sur la petite soeur du héros par respect pour l'oeuvre originale et notre intelligence au passage, on a toujours voulu en voir plus sur cet univers. Et ça tombe très bien puisque Richard Kelly vient de révéler au micro de HMV qu'il prévoyait enfin de faire un Donnie Darko 2 :

"Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus ambitieux à faire dans cet univers. Il est en expansion et je pense que c'est le bon moment pour s'y attaquer. Je veux être sûr que nous ayons le budget afin de lui rendre justice et de ne faire aucun compromis. J'ai d'abord besoin de sortir mon prochain film et ensuite je pourrai m'y attaquer."

Que voilà une très grande nouvelle qui illumine en quelques secondes nos journées hivernales particulièrement grises. Et si, bien évidemment, rien de l'histoire de cette suite ne sera révélée avant la sortie, cela vient par voie de conséquence à nous faire nous intéresser à ce fameux prochain film qui doit sortir pour que Darko ait sa suite. Mais, là encore, Richard Kelly sait jouer la carte du mystère :

"J'ai travaillé sur différents projets. Le problème c'est qu'ils sont tous très chers et terriblement ambitieux. Et donc ils demandent du temps pour se monter. Nous avons été très attentifs à organiser les choses de la meilleure manière pendant longtemps mais je m'apprête à rattraper le temps perdu et à tourner plusieurs films dos-à-dos. C'est super de pouvoir ramener des gens là où tout a commencé, mais je pense retourner derrière la caméra en 2017."

Et c'est, évidemment, tout le mal que l'on lui souhaite. Donc, dépêche-toi Richard, parce que Donnie Darko 2, maintenant que tu en as parlé, c'est obligatoire.