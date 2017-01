James Mangold confirme que Logan ne sera pas vraiment pour les enfants

Logan, c'est bientôt et nous sommes comme des fous. Il faut dire aussi que cela fait bien longtemps qu'un film de super-héros ne nous avait pas autant excité et on n'est pas loin de croire que c'est celui que l'on rêvait de voir depuis le début.

Parce qu'il faut l'avouer à un moment ou un autre, malgré tout l'amour que l'on porte à Hugh Jackman et à son interprétation de Wolverine, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit exactement le reflet du personnage du comics. On a même fait un gros dossier il n'y a pas longtemps pour expliquer les différences de traitement entre les deux versions, et il faut le lire parce qu'il est très bien.

Promo sur le pâté de tête à prévoir...

Mais avec Logan, c'est l'espoir d'avoir enfin un Wolverine bien vénère et qui tranche dans le vif du sujet sans se poser de barrières morales embarrassantes. Car oui, depuis l'annonce de la mise en route du projet, le comédien et son James Mangold de réalisateur ont immédiatement avancé l'idée que cette ultime aventure ne serait pas destinée aux enfants et qu'ils viseraient une classification R aux Etats-Unis. Et il faut dire que les deux bandes-annonces allaient clairement dans ce sens.

"Vas-y X-23, sors-le ton juron, t'as le droit maintenant.. Putain de merde..."

Pourtant, le film n'avait pas encore reçu son visa d'exploitation et il n'était pas dit que le MPAA (le comité de classification des films américain) soit du même avis. On est alors joyeux-joyeux aujourd'hui puisque James Mangold lui-même vient d'annoncer sur Twitter que Logan avait enfin eu sa classification R, ce qui tombe bien pour la campagne marketing déjà bien entamée. Et, apparemment, on risque de déguster, puisque le film a été interdit aux mineurs non-accompagnés en raison d'une "violence brutale, d'un langage châtié et d'une brève nudité."

On espère que la brève nudité, ce n'est pas que ça...



Bref, apparemment Logan est bien parti pour ne pas trop se moquer de nous sur ce sujet et on est bien contents. Reste maintenant à savoir qu'elle sera la classification française, même si chez nous c'est un peu plus souple, on peut viser un interdit aux moins de 12 ans sans trop risquer de se tromper. Et puis après, il faut aussi que le film soit bon, c'est le plus important. Mais là-dessus, nous sommes bizarrement étrangement confiants.