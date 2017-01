Les adaptations cinéma des jeux Half-Life et Portal sont toujours prévues

Autre grosse arlésienne du cinéma, les adaptations d'Half Life et Portal. Là aussi, comme tous les 6 mois, nous avons droit à notre traditionnel petit message pour nous dire que tout va bien, ça arrive....

Ceux qui comptaient sur Assassin's Creed pour redresser la barre et donner ses lettres de noblesse au genre de l'adaptation de jeux vidéo au cinéma ont dû passer un sale Noël malheureusement. En effet, le miracle ne s'est pas produit, on en était très loin même et il apparait que la malédiction n'est pas prête d'être exorcisée. Si Tomb Raider et Uncharted se profilent gentiment, il est plus qu'évident qu'ils n'auront pas droit à l'erreur.

Mais, plus important encore, il est deux projets dont on parle depuis plusieurs années et qui n'ont toujours pas avancé d'un iota malgré les multiples déclarations des personnes impliquées. Nous parlons bien sûr de Portal et d'Half Life. La dernière fois que nous avions évoqué ces films, c'était en septembre dernier, lorsque nous avions appris que J.J. Abrams s'y intéressait de près, déclarant même au micro d'IGN quelques phrases très importantes :

"Nous avons une réunion la semaine prochaine chez Valve, nous sommes très actifs et j'espère qu'il y aura une annonce concernant Portal très bientôt. Nous avons des discussions très intéressantes avec des auteurs. De tout façon, dès que vous dites que vous faites une adaptation ciné ou télé de quelque chose en particulier, vous trouvez immédiatement des gens passionnés par le sujet. Et discuter avec quelqu'un de passionné par Half-Life et Portal alors que vous en préparez les films est quelque chose d'incroyable qui vous aide vraiment à faire pousser cet arbre formidable que vous avez planté."

Seulement voilà, depuis, plus rien. La fameuse annonce concernant Portal n'est jamais arrivée et comme entre-temps, Abrams a déclaré qu'il voulait faire plus de projets originaux, on ne sait plus trop où on en est. Et c'est pour cela que l'intervention récente de Gabe Newell, le cofondateur de Valve (développeur des deux jeux) est importante. En effet, le monsieur s'est brièvement exprimé sur le site Reddit cette semaine pour confirmer que les projets n'étaient pas morts.

"Oui, ils arrivent."

Une déclaration des plus brèves mais qui a au moins le mérite d'être clair. Encore que, s'il s'agit du même discours que celui concernant Half Life 3, on n'a probablement pas fini d'attendre.