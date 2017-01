Carrie Fisher pourrait bien être présente dans les prochains Star Wars

2017 est enfin là et il a un goût amer suite aux grandes pertes que nous avons subi l'année passée. Et nous sommes toujours tristes que Carrie Fisher ait rejoint sa galaxie lointaine, très lointaine. Attention, SPOILERS.

Si le décès de Carrie Fisher, suivi par celui de sa mère Debbie Reynolds quelques jours plus tard, nous émeut toujours autant presque un mois après leur disparition, le premier problème auquel tout le monde a pensé se résumait en deux mots : Star Wars. En effet, comment Disney allait-il gérer l'absence de la comédienne alors qu'il lui restait au moins un film à tourner ?

S'il a été précisé immédiatement que l'Episode VIII était hors de danger parce que Carrie Fisher y avait terminé toutes ses scènes, l'Episode IX, en revanche, soulevait une grosse interrogation et on imagine sans problème les exécutifs du studio s'arracher les cheveux pour trouver une solution. Pour qui a vu Rogue One, elle parait évidente : une doublure numérique, comme cela a été fait pour Peter Cushing et Carrie Fisher elle-même dans le film, avec un résultat assez contrasté suivant les plans.

Il semblerait que la production en soit venue à la même conclusion puisque lors de l'émission BBC Newsnight, cette possibilité a été évoquée :

"Bien que cela puisse être assimilé à une grande précipitation, il semblerait que Disney soit en train de négocier avec les héritiers de la comédienne pour continuer de la faire apparaitre dans la franchise. Si Disney y parvient, Carrie Fisher rejoindrait alors Peter Cushing."

En ligne de mire donc, l'Episode IX, réalisé par Colin Trevorrow et où la Princesse Leïa aurait un rôle prépondérant, ce qui pose évidemment un gros problème. Le réalisateur a par ailleurs annoncé la possibilité d'une réécriture massive du film pour palier à cet énorme problème. Mais, évidemment, tout cela reste en suspend tant que les héritiers de la Princesse Leïa n'ont pas donné leur réponse quant à cette proposition qui risque de soulever bien des débats.