Golden Globes : le patron de HBO réagit au camouflet subit par la chaîne et Westworld

Les Golden Globes ont été sans pitié pour HBO. Mais le patron de la chaîne essaie de relativiser.

Traditionnellement, HBO est le principal challenger des cérémonies de récompenses, dès lors qu’elles s’adressent aux séries. Il faut dire que jusqu’à tout récemment, personne ne parvenait à mettre à l’épreuve le géant du câble. Signe que le milieu a changé, que de nouveaux acteurs de l’industrie ont pas mal redistribué les cartes, les Golden Globes se sont montrés beaucoup plus sévères cette année, puisque la chaîne n’a reçu absolument aucune statuette dorée.

HBO avait pourtant de quoi faire impressionner la concurrence. Avec ses shows les plus installés tout d’abord, Veep étant un poids lourd comique, tandis que Game of Thrones demeure l’un des programmes les plus adorés dans le monde.

Mais surtout, HBO devait miser gros sur Westworld, dont la première saison, largement acclamée, a rassemblé un nombre record de spectateur pour une production dans sa première année de diffusion. Toutefois, rien qui inquiète outre-mesure Casey Bolds, qui dirige la programmation de HBO, et prend ce camouflet avec philosophie.

« D’un côté, je suis très fier de nos 14 nominations. De l’autre, c’est toujours plus marrant de gagner mais nous sommes fiers de nos séries. Parfois on gagne, parfois on perd, il faut se concentrer sur les choses qui restent à venir. Parfois ça se passe comme ça. On a bien performé aux Emmys et on a eu une année sans aux Golden Globes. Ça arrive. »

Autre symbole lourd de sens, c’est Netflix, le plus redoutable concurrent de HBO, qui a été sacré avec son œuvre acclamée The Crown. Un signe de grands bouleversements à venir.