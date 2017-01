Transformers : Le Dernier Chevalier revient avec un Spot TV assourdissant

Hey, mine de rien, la sortie de Transformers : Le Dernier Chevalier se rapproche puisque, rappelons-le, elle est prévue pour le 21 juin prochain. Et histoire de bien commencer l'année, Michael Bay a décidé de nous casser les oreilles.

Michael Bay n'a jamais été un réalisateur porté sur le suggestif, le délicat ou la subtilité. Et c'est d'autant plus vrai avec sa saga Transformers qu'il nous assène depuis 10 ans avec une finesse pachydermique. Cela dit, il semblerait que nous n'avons encore rien vu puisque, apparemment, il a décidé de mettre le paquet avec Le Dernier Chevalier.

Tandis que le film a la lourde responsabilité de préparer le public innocent (et un peu insconscient il faut bien le dire) au colossal univers étendu qui nous attend ces prochaines années, et qu'il s'agira probablemetn du dernier film de la saga réalisé par le metteur en scène (même s'il dit ça à chaque fois), Transformers 5 est probablement l'épisode le plus intrigant jamais produit ne serait-ce que parce que son histoire à l'air bien WTF. En effet, dans quelle autre franchise pourrions-nous voir des robots géants, Mark Wahlberg, le Roi Arthur et des Nazis réunis dans le même film ? Franchement, on ne voit pas.

Après un premier trailer il y a quelques mois qui jouait sur plusieurs tableaux à la fois, entre SF, action et drama pure, révélant une ambiance un peu plus dark qu'à l'accoutumée, Transformers 5 nous balance donc aujourd'hui son premier spot TV, soit 13 secondes de chaos absolu, de musique épique saturée et de plans ultra cut. L'occasion de voir une nouvelle fois qu'effectivement, on ne va pas trop rigoler puisque Optimus Prime semble bien avoir pété un boulon.

Cela dit, on ne s'attend pas non plus à une vraie révolution interne du concept de la franchise, ou encore à un blockbuster assurément dépressif, mais on se dit que ce nouvel épisode pourrait contenir suffisamment de rebondissements et de surprises pour nous faire oublier le précédent film, d'une platitude assez aberrante. A condition bien sûr que ça ne dure pas de nouveau 3h...