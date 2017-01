Cars 3 fait chauffer les moteurs dans un nouveau teaser

Si on ne l'attendait pas vraiment, on est quand même bien content qu'il soit là au final ce Cars 3. Parce que, pour la première fois depuis très longtemps, Pixar semble prendre un gros risque.

On se rappelle encore le premier teaser de Cars 3, spectaculaire et dramatique, qui ne montrait rien de moins que le terrible accident dont était victime Flash McQueen et qui lançait l'intrigue de ce nouveau film. Une tension inattendue pour un film qui s'annonce de plus en plus intrigant. Si on espère tous qu'il sera la véritable renaissance du Studio Pixar, il faudra cependant attendre jusqu'au 02 août prochain pour en avoir le coeur net.

Mais, d'ici là, Disney compte néanmoins nous en mettre plein les yeux et le prouve avec ce vrombissant nouveau teaser du film, très loin du précédent cependant. En effet, ici, nous sommes en mode showroom puisque la courte vidéo nous propose les trois protagonistes principaux de l'intrigue : Jackson Storm, Cruz Ramirez et, évidemment, Flash McQueen.

L'accent semble mis sur la puissance des moteurs et le tuning pour un résultat au final plutôt impressionnant et qui promet une énergie folle une fois en situation. Alors bien sûr, on n'apprend rien de plus sur le film ou sur le sort terrible de notre héros, mais au moins ce teaser a le mérite de nous mettre dans l'ambiance.