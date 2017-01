Cars 3 sème un gros doute avec sa nouvelle bande-annonce

Cela fait très longtemps qu'une production Pixar ne nous a plus autant intrigué que le prochain Cars 3. Et c'est une très bonne chose. Même si on aimerait quand même savoir à quoi s'attendre.

Empêtré depuis quelques années dans une crise d'identité des plus fâcheuses, le studio Pixar semble enfin prendre le problème à bras le corps puisque Cars 3 ne raconte rien d'autre que le déclin d'une vieille gloire qui doit redoubler d'efforts pour ne pas se laisser distancer par des nouveaux venus. On ne saurait délivrer une métaphore plus claire sur la conscience qu'a le studio de sa propre perte de vitesse.

Et il faut bien avouer que depuis son annonce, Cars 3 cultive une certaine ambiguité qui n'est pas pour nous déplaire. Alors qu'on était plus habitués aux voitures mignonnes avec de grands yeux, voici que les premiers visuels et teasers nous présentent une ambiance sombre et dramatique avec en son centre le terrible accident dont est victime Flash McQueen et qui le forcera à la remise en question.

Et ce n'est pas la bande-annonce dévoilée aujourd'hui qui va changer la donne. Reprenant le premier teaser dans son intégralité, elle le complète avec quelques nouvelles images qui confirment bien que ce nouvel épisode pourrait s'apparenter à un Rocky 3 avec des roues, voire à un Rocky 4 avec son opposition entre nature et technologie.

Si l'on n'est pas plus avancés, il faut reconnaitre que le tout est fort joli, très dynamique et, si l'on ne s'attend pas au final à avoir un film extrêmement sombre, on peut quand même espérer un traitement plus adulte qu'à l'accoutumée, ce qui nous semble être la condition nécessaire pour que le studio franchisse cette étape délicate de son existence.

Verdict final le 2 août prochain.