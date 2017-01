John Carpenter s'énerve contre ceux qui accusent son Invasion Los Angeles d'antisémitisme

Invasion Los Angeles est un chef-d'oeuvre. Point final. Mais c'est aussi une oeuvre visionnaire qui a prophétisé le monde dans lequel nous vivons avec 30 ans d'avance. Et il ne faut pas plaisanter avec lui.

Si John Carpenter nous manque beaucoup en tant que réalisateur, il est par contre très actif ces dernières années. Notamment dans sa carrière musicale et sur Internet. Faisant figure de patriarche incontestable du cinéma de genre, il ne se gêne pas pour aller au charbon dès qu'un truc l'énerve sur le web.

Entre les mauvaises interprétations de certains par manque de culture et les théories du complot qui pullulent sur Internet, son extraordinaire Invasion Los Angeles s'est retrouvé au coeur d'une légère polémique il y a bientôt 3 ans, après qu'un Youtubeur du nom de Libertas Bell, autoproclamé "guerrier de l'information", a publié une vidéo dénonçant le fond antisémite du film qui, selon lui, ne serait qu'une critique à moitié cachée de la supposée mainmise des Juifs au pouvoir. Evidemment tout ceci est complètement faux, en plus d'être débile, mais comme Big John vient apparemment de tomber sur la vidéo, l'affaire refait quelque peu surface.

Et pour couper court à tout discours nauséabond, Carpenter s'est empressé de démonter la vidéo avec un tweet dont il a le secret :

"Invasion Los Angeles parle du yuppisme et du capitalisme déchainé. Il n'a rien à voir avec le contrôle du monde par les Juifs, ce qui est une calomnie et un mensonge."

Et comme ça ne suffisait pas, il a partagé le tweet d'un autre utilisateur pour bien faire passer le message :

"C'est incroyable et épouvantable que ce genre de précision soit devenu nécessaire. Nous sommes tous à court de bubble-gum, bande de putains de Nazis."

Nous en profitons donc pour vous rappeler de ne pas forcément croire tout ce que l'on trouve sur le net, et encore plus sur Youtube. Beaucoup de désinformation y a lieu actuellement, de manipulation et de mauvaises interprétations, comme cette triste histoire le prouve une fois de plus. Surtout que bon, avec un minimum de jugeotte et en révisant un peu ses cours d'histoire, l'internaute en question aurait vite compris qu'en réalité Invasion Los Angeles est une grosse critique des années Reagan et rien d'autre.