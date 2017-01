The Girl With all the Gifts passe en mode Last of us dans son nouveau trailer !

Avec The Last of Us en stand by, malgré la bonne volonté de Sam Raimi, tout le monde se presse pour recycler rapido l’univers du jeu à succès de Naughty Dog. Et The Girl with All the Gift s’en est manifestement fait un devoir.

Car dans la nouvelle bande-annonce de ce film attend, difficile de ne pas voir les multiples passerelles entre le jeu video, voire les reprises directes. Jugez plutôt : on y suit un adulte, en charge d’un enfant immunisé contre une pathologie transformant les humains en infectés viandards et enragés, après la chute de la civilisation.







Esthétiquement, thématiquement, on voit bien comment le succès de The Last of Us a pu être perçu comme une manière de redynamiser un genre en perte de vitesse sur grand écran (et partiellement asséché par la grande lessiveuse Walking Dead).

Au-delà de ces rapprochements évidents, le casting pourrait bien être une des grandes forces du film, porté par Glenn Close, Patty Considine et surtout Gemma Arterton. Visuellement plutôt excitant The Girl with All the Gifts pourrait bien constituer une des jolies surprises de 2017.