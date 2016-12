Sexisme & Hollywood : quand Emma Stone se faisait piquer ses improvisations par ses collègues masculins

Bientôt à l’affiche de l’attendu La La Land, Emma Stone est une des figures montantes d’Hollywood, actuellement sous son charme. Mais il n’en n’a pas toujours été ainsi.

Après des années à éviter le débat, Hollywood est depuis quelques mois l’objet d’une grande remise en question de ses comportements, valeurs et pratiques, à l’égard des minorités, de leur représentation, mais aussi des femmes. Comédiennes, productrices et réalisatrices prennent désormais la parole pour témoigner du sexisme bien présent dans l’industrie du cinéma, et aujourd’hui c’est au tour d’Emma Stone d’évoquer la question.

« Il m’est arrivé, sur le tournage d’un film, qu’on me dise que je ralentissais le processus créatif en proposant des idées. J’hésite à mettre ça sur le compte de mon genre, mais il m’est également arrivé d’improviser, que l’équipe se moque de ma proposition, puis donne ma trouvaille à ma co-star masculine. Lui refile carrément la réplique. »

C’est à Rolling Stone que l’artiste a fait cette déclaration, plutôt mesurée, mais assez révélatrice d’une industrie qui considère encore trop souvent les personnages féminins de ses récits comme des accessoires voués à mettre en lumière un personnage masculin.