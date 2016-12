James Franco pourrait affronter des Xénomorphes dans Alien : Covenant

À peu près aussi fiable qu’un panda sous LSD, James Franco est un artiste dont les propos doivent être pris avec des pincettes. Même quand il sous-entend qu’il sera dans Alien : Covenant.

Invité sur le plateau du podcast HeyUGuys, l’acteur, actuellement en pleine promo de la comédie Why Him ?, a fait mine de se lancer dans une sacrément grosse annonce. En lisant entre les lignes, on comprend que James Franco est sur le point d’annoncer qu’il sera à l’affiche d’Alien : Covenant.

« La nouvelle est déjà publique n’est-ce pas ? Hum, je ne sais pas si vous essayez de me piéger pour que j’en parle ou pas… Je me souviens quand j’étais enfant, quand j’ai regardé Alien pour la première fois, c’était énorme. Je le regarde encore de temps en temps. Je l’ai revu le mois dernier au cinéma de Tarantino et… c’était tellement bon ! »

Et c’est surtout une sacrée surprise. Car, une rumeur a bien circulé sur le net ces derniers jours, prétendant que Franco jouerait dans le film de Ridley Scott le capitaine du vaisseau Covenant, époux du personnage de Catherine Waterston. Il n’aurait pas énormément de temps de présence à l’écran, ce qui serait synonyme de mort baveuse et bien saignante.

En l’état, impossible de dire si le comédien s’est amusé de la rumeur numérique pour la faire monter en mayonnaise ou s’il vient d’officialiser son avenir aux côtés des xénomorphes. On devrait en savoir plus courant mai 2017.