Le film live adapté de Naruto ne se fera pas sans l'auteur du manga original

Même si le manga original s'est arrêté cet été, Naruto reste toujours aussi populaire au point qu'un film live est actuellement en préparation. Pour le meilleur et pour le pire.

On a toujours terriblement peur quand un manga est adapté au cinéma avec de vrais acteurs et par des studios américains. Il n'y a qu'à voir les récents débats autour de Ghost in the Shell pour s'en convaincre. Mais, à la rigueur, GITS est peut-être plus adapté au cinéma live que d'autres titres, comme Naruto par exemple.

On rappelle pour les deux du fond qui auraient passé les 20 dernières années dans une cave que Naruto a été publié pour la première fois en octobre 1999 et qu'il s'est rapidement imposé comme l'un des successeurs spritiuels de Dragon Ball, avec Bleach et One Piece. On y suivait les aventures de Naruto Uzumaki, apprenti-ninja orphelin, qui voulait devenir le plus grand Hokage que son village Konoha ait jamais connu alors qu'il était en fait la risée de tout le monde. S'en suivent de nombreuses batailles, trahisons et morts qui vont lui permettre de grandir, d'évoluer et d'atteindre son rêve. Du pur Shonen en somme, mais terriblement efficace pour une bonne partie avant que le manga ne tire en longueur au cours de la 4ème grande guerre Shinobi avec son drama en carton et ses flashbacks intempestifs à répétition.

Terminé depuis septembre de cette année, la série est toujours aussi populaire, ne serait-ce que parce qu'une suite a été lancée dans la foulée, Boruto, racontant cette fois les aventures des enfants de nos héros. Mais ce n'était pas suffisant et Lionsgate a décidé d'adapter Naruto au cinéma avec de vrais acteurs et tout. Si les informations sont encore rares à son sujet, le studio tient à nous rassurer tout de suite en précisant, ainsi que l'a annoncé le site Anime News Network, que l'auteur du manga, Masashi Kishimoto, serait directement impliqué dans la création de cette relecture live et américaine.

On pourrait s'en trouver rassurés si l'on ne se souvenait pas dans la seconde qui suit que lorsque la Fox préparait Dragon Ball Evolution, il en était de même pour Akira Toriyama. Et là, tout de suite, ça fait froid dans le dos.