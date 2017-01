Spider-Man : Homecoming : on vous dit tout sur le Vautour

Michael Keaton a déclaré que sa version du Vautour ne serait pas identique aux comics dans Spider-Man : Homecoming. Mais qui est le Vautour dans les comics ?







LE VAUTOUR ORIGINAL

Créé dans les années 60 par Stan Lee et Steve Ditko, le Vautour a pour nom Adrian Toomes. Il s’agit d’un brillant ingénieur en électronique d’un certain âge, qui avait monté une société avec un associé peu scrupuleux. Quand ce dernier l’évince, Toomes utilise ses talents pour créer un harnais doté d’ailes lui permettant de voler. Toomes devient le Vautour, un criminel qui croise à de nombreuses reprises le chemin de Spider-Man.

Le Vautour face à Spider-Man

Du fait de son grand âge, et malgré un certain effet bénéfique du harnais sur sa santé, Adrian Toomes a régulièrement dû arrêter ses activités le temps de se remettre. Il a été incarcéré plusieurs fois, mais il a toujours trouvé le moyen de retrouver sa liberté. Dans les années 90, Toomes est allé encore plus loin en participant à un complot du Caméléon et du Bouffon vert pour faire croire à Peter Parker que ses parents étaient toujours en vie. Il s’agissait en fait d’êtres artificiels particulièrement réalistes. En absorbant l’énergie de la “mère” de Parker, le Vautour est redevenu jeune. Cela n’a cependant pas duré, car après une courte carrière sous cette forme rajeunie, un de ses adversaire neutralise cette cure de jouvence et Adrian Toomes redevient vieux.

Le Vautour a rajeuni et retrouvé des cheveux !

Ennemi régulier de Spider-Man, le Vautour revient régulièrement sous les feux des projecteurs, même s’il finit invariablement sous les verrous.







MEFIEZ-VOUS DES IMITATIONS !

Plusieurs personnages ont pris la place du Vautour, ce que ce dernier a toujours modérément apprécié. Le premier est Blackie Drago. Co-détenu dans la cellule d’Adrian Toomes, il l’a empoisonné pour que ce dernier lui révèle ses secrets en se croyant condamné. Drago a eu une carrière très éphémère dans le rôle du Vautour, ne faisant pas le poids face à Spider-Man malgré l’aide de Kraven le chasseur. Lorsque Toomes est redevenu le Vautour (il s'est remis du poison), il fait évader Drago et prétend vouloir former avec lui un duo de Vautours. Cest bien entendu un coup monté destiné à prouver que Toomes était le seul à mériter le titre de Vautour. Vaincun en combat singulier par Toomes, Drago jure de ne jamais remettre ses ailes et fini en prison.

Blackie Drago et Adrian Toomes, deux versions du Vautour en compétition

Il y a eu ensuite le Professeur Clifton Shallot, qui en plus du costume de Vautour a subi une mutation. Son visage, ses dents et ses ongles se transforment. Des ailes viennent achever la mutation faisant de lui un véritable homme vautour. Cette incarnation est particulièrement violente, Shallot ayant tué une jeune femme. Après plusieurs combats Spider-Man arrive à le vaincre définitivement en lui faisant absorber un antidote, et il finit en prison pour meurtre.

Un Vautour avec des pouvoirs, pas facile à vaincre !

L’identité du Vautour a été usurpée par les Vulturions, une bande de criminels qui a opéré pendant que Adrian Toomes s’était retiré. Ce dernier avait montré le schéma de ses ailes à un co-détenu (décidément il est incorrigible), ce qui lui a permis d’en fabriquer à sa sortie de prison. Les Vulturions ont ensuite multiplié les actions criminelles et affronté Spider-Man, mais c’est le Vautour original, très contrarié par cette usurpation, qui finalement les bat et manque même de les tuer.

Avec les Vulturions, la quantité ne rime pas avec qualité

Jimmy Natale est le dernier Vautour en date. Il s’agit d’un méta humain très différent de ses prédécesseurs. Ancien criminel de la Maggia, il a acquis des super pouvoirs (une force extraordinaire) et subit des transformations physiques (des ailes et des serres), avant de mener une carrière de super vilain. Jimmy Natale sera tué par le Punisher.

Jimmy Natale, un physique atypique...

QUEL VAUTOUR POUR SPIDER-MAN HOMECOMING !

Selon Michael Keaton, il ne faut pas s’attendre à une copie conforme. S'il porte le même nom, nous savons déjà que le costume du film ne ressemble à aucun autre. Deux possibilités s’offrent aux scénaristes : prendre le Vautour original et l’adapter pour coller aux standards du MCU (l’univers Marvel sur petit et grand écran), ou créer un personnage composite qui emprunterait des traits aux différents personnages qui ont porté ce nom. Jusqu'à aujourd'hui Disney, lorsqu'il s'agit des méchants, a plutôt suivi la première stratégie. Verdict cet été !

Michael Keaton en Vautour, on retrouve le col de fourrure !