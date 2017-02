Cinquante nuances plus sombres : la critique qui débande

50 NUANCES DE FION

Après avoir laissé en plan son amant milliardaire adepte de la fessée avec glaçons sur cuisseau, Anastasia découvre qu’elle en reprendrait bien une tranche. Mais elle va découvrir avec horreur que ce pauvre Christian a des ex aussi neuneus que lui, et qu’il n’est pas évident de « soigner » un amateur de torgnole amoureuse, et encore moins de jouer une sexualité torride avec un collègue qu’on ne peut pas blairer.

Voilà pour l’argument de cette suite qui, Ô surprise, n’a rien à proposer. Visuellement, le film peine encore une fois à proposer quoi que ce soit qui nous titille la rétine, la faute à un cahier des charges correspondant tragiquement à l’enrobage musical qui accompagne le récit. On a donc le sentiment de voir se dérouler un interminable clip de pop-R’n’B, un gigantesque morceau publicitaire, plus inquiet de ses innombrables placements de produits que de mettre en scène une passion fiévreuse, ou d’accompagner deux corps en éveil.

BANDE AVEC LES MOUS

Pour ce qui est du sexe à proprement parler, là aussi, le spectateur en chaleur repartira les sens en capilotade. La faute à une représentation de la sexualité incroyablement sage, encore moins démonstrative qu’une pub pour gel douche, ou une bonne vielle campagne de soutien aux produits laitiers.

Il faut dire que nos deux héros ont bien du mal à se déshabiller, et passent plus de temps à se bécoter à demi-vêtus (jusque sous la douche !), qu’à copuler sauvagement. Et quand copulation il y a, le film fait preuve de la même pudibonderie hors sujet que dans le précédent chapitre, s’attardant avec bien plus de complaisance sur le corps de Dakota Johnson que sur celui de Jamie Dornan, comme si la production ou l’air du temps étaient incapable d’appréhender le public féminin pourtant client sur le papier de ce 50 Nuances plus sombres.

FILMUS INTERRUPTUS

Dénué d’enjeux dignes de ce nom, visuellement plat, narrativement atone, le scénario ne jouant ni la sexualité débridé ni le véritable thriller, le métrage souffre également des indéboulonnabels clichés qu’il trimbale.

Des comportements masculins forcément conquérants et brutaux, aux femmes rédemptrices et potentielles victimes – quand elles ne sont pas de jalouses harpies aigries – en passant par la représentation d’une haute société trouble, tous les stéréotypes des mauvais téléfilms des années 90 y passent.

On se gausse encore de cette soirée costumée, censée reprendre les codes de Eyes Wide Shut – lesquels confinaient déjà volontairement à la parodie – et nous émoustiller, qui évoque plus une kermesse de lycéens torchés aux bâtons de colle.