Yellowstone tease les adieux de Kevin Costner dans la bande-annonce de la saison 5 partie 2

La bande-annonce de la saison 5 de Yellowstone vient de sortir et signe bien la fin de l’aventure pour Kevin Costner.

Comme la plupart des séries récentes, le phénomène Yellowstone a décidé de couper sa saison 5 en deux parties. Problème, depuis le 1er janvier 2023, on attend toujours la dernière salve d’épisodes. Si la pause s’est avérée aussi longue, c’est parce que la création de Taylor Sheridan a souffert de deux éléments : la grève des acteurs et des scénaristes, et surtout, le départ annoncé de Kevin Costner.

Après plusieurs tentatives pour s’accorder avec le planning de l’acteur-star, qui venait de se lancer dans la réalisation de sa saga Horizon, la série a finalement décidé de lancer son « grand final » sans la présence de John Dutton. Une décision forcément décevante, surtout pour l’une des séries les plus populaires de ces dernières années. Néanmoins, on peut se dire que Paramount doit être suffisamment satisfait de ces réécritures, étant donné qu’une saison 6 de Yellowstone se profile.

En tout cas, ça y est, l’attente insoutenable se termine, puisque la partie 2 de la saison 5 vient de se teaser avec une courte bande-annonce.

Yellowstone : avec ou sans Costner, ça promet

A partir d’images des précédentes saisons, Kevin Costner apparaît quelques secondes pour marquer son « héritage ». Une démarche quelque peu méta au vu de son départ, et en même temps totalement cohérente avec l’éternel sujet de la série, et ce territoire du Montana convoité par tous. Reste maintenant à savoir comment la sortie de scène de Kevin Costner va être gérée par le récit. On peut supposer que John Dutton sera tué hors-champ, provoquant toujours plus de conflits familiaux.

Pour plus de réponses, il faudra patienter jusqu’au 10 novembre sur Paramount+.