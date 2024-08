Yellowstone : une saison 6 se profile pour la série western malgré le départ de Kevin Costner

Malgré le départ de Kevin Costner, Yellowstone aura peut-être droit à une saison 6, et on demande à voir.

On sait maintenant que c’est bel et bien fini entre Yellowstone et Kevin Costner. Pour des problèmes de planning et surtout des désaccords créatifs entre lui et le showrunner de la série Taylor Sheridan, l’acteur américain a finalement décidé de prendre la porte. Ce choix a ensuite amené encore plus de tensions entre les deux parties, à tel point que Kevin Costner avait failli trainer les créateurs de Yellowstone au tribunal.

Logiquement, on s’interrogeait donc sur l’avenir de la série après le départ de son acteur principal et ces divers déboires médiatiques. Mais heureusement pour les fans de Yellowstone, tout n’est pas entièrement terminé. En effet, on vient d’apprendre que les négociations étaient en cours pour que le western ait droit à une saison 6.

Yellowstone : une saison 6 pour bientôt ?

Selon Deadline, la possibilité d’une sixième saison de Yellowstone serait donc actuellement en discussion, et ce serait les acteurs Kelly Reilly et Cole Hauser (interprètes de Beth Dutton et Rip Wheeler dans la série) qui devraient prendre la relève de Kevin Costner en tant que têtes d’affiche. Pour rappel, on attend encore la sortie de la deuxième partie de la saison 5 (toujours officiellement prévue pour novembre 2024), qui devrait ainsi permettre à la production de faire ses adieux à John Dutton, le personnage de Costner.

D’ailleurs, si certains pensaient que le reste de cette saison 5 devait servir de conclusion pour Yellowstone, cela n’a en fait jamais réellement été annoncé. Le teaser dévoilé par Paramount révélait uniquement le retour de la série, sans préciser s’il s’agirait de la fin. Désormais, on comprend que ce ne sera sûrement pas le cas.

De leurs côtés, on sait que Kelly Reilly et Cole Hauser étaient également en négociations depuis plusieurs mois pour jouer dans une série dérivée de Yellowstone. Mais si jamais la saison 6 est officialisée, il est logique de penser que les deux acteurs se concentrent sur la série principale, où leurs rôles seront donc plus centraux.

Quoi qu’il en soit, il faudra quand même patienter jusqu’à novembre prochain pour voir la fin de la saison 5. D’ici là, on en saura surement plus sur l’hypothétique suite de Yellowstone.