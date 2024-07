Vikings Valhalla saison 3 : premiers avis pour la suite de la série spin-off sur Netflix

Vikings : Valhalla, le spin-off de Vikings, revient sur Netflix avec sa troisième saison, et les premiers avis sont déjà là.

Bien qu’il ne soit pas parvenu à atteindre le même succès que Vikings (c’était assez compliqué de passer après le phénomène), le spin-off Vikings : Valhalla reste une série agréable, bien dramatique et violente, à présenter aux petits et grands (c’est faux, ne faites pas ça). Un siècle après les exploits de Ragnar Lodbrok, nous suivons les aventures de Leif (Sam Corlett), Harald (Leo Suter) et Freydis (Frida Gustavsson), alors que le peuple viking a finalement réussi à s’installer durablement en Angleterre.

La fin de la saison 2 nous avait ainsi laissés sur plusieurs retournements de situation, tandis que notre trio de héros était divisé entre les terres de Grande-Bretagne, de Constantinople et d’Amérique du Nord. Et alors que la nouvelle saison vient tout juste de débarquer sur Netflix, les premiers avis des critiques américaines sur la suite de Vikings : Valhalla ont également été révélés.

Direction l’Amérique avant Christophe Colomb

Les Vikings déjà au Valhalla ?

« Bien qu’il y ait suffisamment d’action et d’intrigues politiques pour que la série soit divertissante tout du long, c’est une fin décevante pour l’histoire qui a commencé il y a plus d’une décennie avec le premier épisode de Vikings. » Rafael Motamayor – IGN

« Vikings : Valhalla est une série d’aventure solide, avec un œil de plus en plus tourné vers le drame historique, avec une grande alchimie entre ses personnages. Les sympathiques touches de grossièretés et de batailles gore à l’épée et au bouclier accompagnent les tentatives de conquête du pouvoir et les affrontements pour la succession. » Johnny Loftus – Decider

« Les défauts de Valhalla s’estompent au fur et à mesure que l’on se délecte de son intrigue mouvementée, de ses lieux de tournage impressionnants (l’Irlande pour les climats nordiques, la Croatie pour les régions méditerranéennes) et de son action qui fait couler les drakkars et donne des coups de hache de guerre. » Bob Strauss – The Wrap

Marche (littéralement) sur tes ennemis !

« Avec beaucoup d’action, de rebondissements et de retournements de situation, la saison 3 enrichit agréablement la mythologie de la série. Vikings : Valhalla voit également apparaître Erik le Rouge, et il est intéressant de découvrir l’homme derrière le mythe. Et même si le destin de certains personnages secondaires aurait pu être mieux présenté, le trio de tête de la série fait face à son destin avec beaucoup d’efficacité. » Felipe Rangel – Screen Rant

« Jusqu’à la scène finale, Vikings : Valhalla met l’accent là où il faut, sur les personnages qui sont au cœur de l’histoire, tantôt dans les moments d’action, tantôt dans les moments plus calmes. C’était à la fois surprenant, tendu, romantique et tendre, et bien que la fin ait été planifiée depuis un certain temps, je suis toujours triste de voir la série partir. » Arezou Amin – Collider

Une saison sans doute bien tranquille

Cette troisième saison de Vikings : Valhalla semble donc terminer la franchise de manière satisfaisante selon ces retours. Via ses diverses intrigues aux personnages et à la géographie variés, elle permettrait à la série de finir en beauté, non sans défauts, mais en utilisant avec intelligence ses qualités. Le trio principal, Leif, Harald et Freydis, a l’air d’autant porter Valhalla que le faisait Ragnar pour Vikings, et on espère désormais que leurs places à la table d’Odin sont acquises.

Pour voir leurs dernières aventures à travers le monde, pas besoin d’attendre, étant donné que la saison 3 de Vikings : Valhalla est d’ores et déjà disponible sur Netflix.